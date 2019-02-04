《權證紅盤－朱紅》恒指於兩萬八爭持，後市仍受中美貿易談判影響

《權證紅盤》今天大年三十，首先祝各位闔家團圓！身體健康！幸福平安！



美國聯儲局如市場預期維持利率在２﹒２５－２﹒５厘不變，會後聲明更撤銷逐步加息的指

引，稱未來加息會保持耐心。內地的１月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）略勝預期。根據《華

爾街日報》引述消息指出，關於中美的貿易磋商，中方提出在本月底在海南島舉行首腦會議。



港股方面，恆指１月份升８％，最高升至２８０００點，一月的高低位接近３１００點，不

但是一年以來的最好表現，更跑贏全球主要股市。上周四（３１日）的主板成交額更增加至

１１３１億元，是去年１２月３日以來新高。



從最新的恆指牛熊證分布區來看，現在恆指熊證重貨區集中在２８２００－２８５００點，

有約３０００張期指合約；而恆指牛證重貨區集中在２６９００－２７２００點，有約１７００

張期指合約。恆指熊證的重貨區持續增加，似乎市場仍然較多人偏淡。



過去一周窩輪市場裡在資金流入方面，第一大資金流入是恆指認認沽證，有９７００萬元流

入。第二大流入的是騰訊（００７００）認沽證，有４２００萬元流入。第三大流入的是美團

（０３６９０）認購證，有２６００萬元。第四大流入的是港交所（００３８８）認購證，有

１２００萬元流入。第五大流入的是國壽（０２６２８）認購證，有８００萬元流入。



恆指１月的高低位接近３１００點，更曾上試２８１９３點的近期高位，港股暫時仍然受中

美貿易談判的情況影響後市。如看好恆指，可留意恆指認購證１６３９８，行使價２８０００點

，６月到期，實際槓桿１１倍。如看淡港股表現，可留意恆指認沽證２３７１３，行使價

２６９００點，４月到期，實際槓桿１３倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

