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即市新聞

04/02/2019 11:00

《權證紅盤－朱紅》恒指於兩萬八爭持，後市仍受中美貿易談判影響

　　《權證紅盤》今天大年三十，首先祝各位闔家團圓！身體健康！幸福平安！
　
　　美國聯儲局如市場預期維持利率在２﹒２５－２﹒５厘不變，會後聲明更撤銷逐步加息的指
引，稱未來加息會保持耐心。內地的１月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）略勝預期。根據《華
爾街日報》引述消息指出，關於中美的貿易磋商，中方提出在本月底在海南島舉行首腦會議。
　
　　港股方面，恆指１月份升８％，最高升至２８０００點，一月的高低位接近３１００點，不
但是一年以來的最好表現，更跑贏全球主要股市。上周四（３１日）的主板成交額更增加至
１１３１億元，是去年１２月３日以來新高。
　
　　從最新的恆指牛熊證分布區來看，現在恆指熊證重貨區集中在２８２００－２８５００點，
有約３０００張期指合約；而恆指牛證重貨區集中在２６９００－２７２００點，有約１７００
張期指合約。恆指熊證的重貨區持續增加，似乎市場仍然較多人偏淡。
　
　　過去一周窩輪市場裡在資金流入方面，第一大資金流入是恆指認認沽證，有９７００萬元流
入。第二大流入的是騰訊（００７００）認沽證，有４２００萬元流入。第三大流入的是美團
（０３６９０）認購證，有２６００萬元。第四大流入的是港交所（００３８８）認購證，有
１２００萬元流入。第五大流入的是國壽（０２６２８）認購證，有８００萬元流入。
　
　　恆指１月的高低位接近３１００點，更曾上試２８１９３點的近期高位，港股暫時仍然受中
美貿易談判的情況影響後市。如看好恆指，可留意恆指認購證１６３９８，行使價２８０００點
，６月到期，實際槓桿１１倍。如看淡港股表現，可留意恆指認沽證２３７１３，行使價
２６９００點，４月到期，實際槓桿１３倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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