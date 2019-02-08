《缸邊嫺談－黃惠嫺》京信通信（２３４２）受惠內地５Ｇ商用加快

《缸邊嫺談》踏入２０１９年５Ｇ商用聲四起。工信部於去年１２月正式對外公布，已向中

國電信、中國移動、中國聯通發放了５Ｇ系統中低頻段試驗頻率使用許可。而三大內地電訊運營

商在取得５Ｇ試驗頻率後，已公布其５Ｇ網絡發展的時間表，預計今年將進行５Ｇ試商用，

２０２０年正式商用。



工信部預計今年將會在幾個城市發放５Ｇ臨時牌照。另外，１月２２日，北京市經濟和資訊

化局正式印發《北京市５Ｇ產業發展行動方案（２０１９年－２０２２年）》，方案提出到

２０２２年，北京市運營商５Ｇ網路投資累計超過３００億元。



５Ｇ投資周期將會開啟。但由於５Ｇ的速率及頻率較高，加上牆壁穿透能力較差，所以５Ｇ

訊號站與站之間的傳輸距離會較短。換言之，５Ｇ所需基站會較４Ｇ為多。據推算，以覆蓋面相

同及現時４Ｇ基站數量１﹒２倍至１﹒５倍推算，５Ｇ所需的基站最高達到６００萬個，而總投

資規模將會超過１萬億元，比起４Ｇ的投資規模高出６０％至７０％。而所需的小基站數量將會

超過１０００萬個。京信通信（０２３４２）已推出以Ｓｍａｌｌ Ｃｅｌｌ小基站為代表的新

型數字室內分布網絡解決方案，可解決高頻信號覆蓋差的問題。集團同時已針對５Ｇ室內分布技

術加大研發力度，現已開發出的５Ｇ Ｍａｓｓｉｖｅ ＭＩＭＯ天線已實現規模試商用。另外

，集團更被授牌正式加入中國移動５Ｇ聯合創新中心，共同推進５Ｇ產業發展。相信隨著

２０２０年５Ｇ開始商用，５Ｇ網絡將會進入高速建設期，而集團已為全球１２大移動營運商當

中的９家供應天線設備，相信在網絡進入５Ｇ時代下，從事基站建設的京信通信將會受惠其中。



＊加快拓展海外市場＊



２０１８年上半年，集團來自網絡系統、來自服務及來自其他業務的收入均出現負增長，主

要因為４Ｇ投資期已過，三大電訊運營商減少設備及服務上的投資。從客戶劃分收入看，亦見到

三大電訊運營商中只有中移動的訂單有輕微增長。但來自國際客戶及核心設備製造商的收入則令

人眼前一亮，２０１８年上半年的收入同比增長４８﹒３％至９﹒４５億元，佔集團整體收

入３７﹒９％。因集團２０１８年上半年與中東Ｏｏｒｅｄｏｏ Ｇｒｏｕｐ簽署基站天線協議

，成為其首選基站天線供應商；為曼谷地鐵藍線地下延線打造無縫的無線網絡；為迪拜的新建築

地標－－Ｔｈｅ Ｄｕｂａｉ Ｆｒａｍｅ部署室內無線解決方案；為菲律賓大型高級住宅及商

業發展項目提供無線解決方案等。再加上集團２０１７年完成了收購老撾第三大電信運營商

ＥＴＬ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 「ＥＴＬ」之５１％權益。未來集團可透過ＥＴＬ

加快在老撾電信市場的業務滲透，此舉是集團進軍「一帶一路」重要的一步。



自去年１２月工信部向三大運營商頒發５Ｇ試驗頻譜後，為趕２０１９年預商用、２０２０

年正式商用５Ｇ的目標，已積極投入造好建設５Ｇ網絡的工作。而從產業鏈中得知，三大運營商

於２０１９年在５Ｇ上的投資支出將高達百億元。三大電訊運營商亦為集團的客戶，２０１８年

上半年的收入佔比已超過一半，若客戶加快５Ｇ建設，絕對會帶動集團的收入增長。投資者可考

慮於１﹒５元附近位置增持或吸納，股價上望升至２﹒１４元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

