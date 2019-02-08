《國金與投資－曾廣標》土豬金豬均利好金價

《國金與投資》送狗迎豬，投資市場有了新希望，祝願港股年初四（８日）順利開出紅盤，

股民們笑逐顏開。今年豬年，歲次己亥，是土豬年，性格溫順，提醒動盪的世情，要以和為貴。

在韓國，則被視為金豬年，可帶來富貴，更宜添丁。但無論是土豬還是金豬，對黃金都屬利好，

而從近期的趨勢來看，金價重上１３００美元之後企穩，後市仍可樂觀。



我在２０１９年１０大預測預期金價可升見１４００美元，之後，無獨有偶，大行高盛也提

高了對黃金的目標價，認為在年尾可升至１４００美元以上。



＊黃金代表財富，土豬利開採＊



從豬年運程來看，土豬年利開採，利好各種在土地裏埋藏著的金屬或其他資源，金豬年則以

黃金代表財富，吸引更多人買金保值或作為飾物。



豬除了家豬之外，也有帶矢的山豬，日本人視豬年為山豬年，偶意勇敢和有鬥心，韓國人則

家豬山豬兼容，從世情來看，也就是鬥與和之間。在朝鮮半島問題上，美國和北韓將再舉行高峰

會議，希望能把和平的意願變成現實，北韓放棄核武換取生存和發展經濟的空間。中美貿易戰也

處於談判的關鍵，亦很有可能舉行中美新一輪峰會，由習近平和特朗普親自為新的貿易協定拍板

。



＊和解與爭鬥之增，危機仍多＊



遠東區的展望是大夥都做「豬朋好友」，不過，就算原則上過關，但由於累積的分歧仍大，

仍不能掉以輕心。在拉丁美洲，委內瑞拉新近爆發「雙總統」事件，特朗普不排除軍事干預的可

能性，同時委國軍隊在外來高壓和利誘下也可能出現分裂，隨時又會演變成一場代理人戰爭。委

國是全球最重要的石油國家之一，是大國必爭之地。



在中東，特朗普雖云要從敘利亞和阿富汗撤軍，但部分美軍只是轉駐伊拉克，作為威懾伊朗

的力量。美俄在中東和拉美都各有利益，就算特朗普和普京是朋友，兩國之間的爭奪亦難以化解

。在世道險惡之際，更多國家和民眾，都會樂於買入黃金，作為避險式的分散投資。



＊俄羅斯大買黃金，中國略增持＊



俄羅斯在２０１８年大選拋售手上的美債換為黃金，是黃金從低位反彈的主要動力之一，現

時，俄央行存金量已超過２０００噸，超過中國躍居第五位，不過，去年中國央行也少量增持了

黃金至１８２５噸，是三年來的首次增購，其他買金較積極的國家還包括土耳其和一些東歐國家

。在英國，由於恐懼脫歐會帶來混亂，在英鎊向下之餘，也有不少資金轉變成黃金。



一直以來，美國是存量最多的黃金大國，高達８０００餘噸，德國和法國等也各存２０００

多噸，但新興國家和發展中國家則存有大量美債，當美國政經因素不穩定之際，自必有更多央行

減持美債增持黃金，否則一旦美債爆煲，則最傷將是大班債主，而美國手擁的大量黃金，才是真

正的金錢！



＊美加息進入尾聲，資金流入金市＊



美國利率正常化朝著加息的軌道，本來有利於美元而不利於黃金，然而，到了狗年尾，聯儲

局為挺經濟及股市以滿足市場胃口，對於未來的加息大放鴿子，市場人士大多估計美國加息已近

尾聲。然而，美國政治內鬥不息，地緣政治面對的惡鬥不少，因此，資金亦傾向於流入避險項目

，而黃金始終是首選。



去年大多數時間，期貨市場沽空黃金的資金長期佔先，不過，到了年尾，較多資金已轉為看

好黃金，此外，流入黃金投資基金ＥＴＦ的資金亦持續增加，令到金價重返１３００美元水平。



＊買ＥＴＦ勝於買金礦股＊



豬年可以繼續看好黃金，這不一定在高位追貨，而是可待每輪美元反彈之際趁金價調整時收

集。投資買賣黃金則以黃金ＥＴＦ較佳，因為差價較少，同時買賣很容易。至於買賣金礦股，則

是另一門學問，要考慮到公司的管理及其手上金礦儲備的質素，個別公司雖名為金礦股，但實際

上開發多種金屬，除非是整體看好金屬市場，否則還是不沾手為佳。至於以孖展炒金，或甚至授

權經紀代炒，則是最愚蠢的行為，避之則吉！《資深評論員 曾廣標》

