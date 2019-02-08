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即市新聞

08/02/2019 09:15

《國金與投資－曾廣標》土豬金豬均利好金價

　　《國金與投資》送狗迎豬，投資市場有了新希望，祝願港股年初四（８日）順利開出紅盤，
股民們笑逐顏開。今年豬年，歲次己亥，是土豬年，性格溫順，提醒動盪的世情，要以和為貴。
在韓國，則被視為金豬年，可帶來富貴，更宜添丁。但無論是土豬還是金豬，對黃金都屬利好，
而從近期的趨勢來看，金價重上１３００美元之後企穩，後市仍可樂觀。
　
　　我在２０１９年１０大預測預期金價可升見１４００美元，之後，無獨有偶，大行高盛也提
高了對黃金的目標價，認為在年尾可升至１４００美元以上。
　
＊黃金代表財富，土豬利開採＊
　
　　從豬年運程來看，土豬年利開採，利好各種在土地裏埋藏著的金屬或其他資源，金豬年則以
黃金代表財富，吸引更多人買金保值或作為飾物。
　
　　豬除了家豬之外，也有帶矢的山豬，日本人視豬年為山豬年，偶意勇敢和有鬥心，韓國人則
家豬山豬兼容，從世情來看，也就是鬥與和之間。在朝鮮半島問題上，美國和北韓將再舉行高峰
會議，希望能把和平的意願變成現實，北韓放棄核武換取生存和發展經濟的空間。中美貿易戰也
處於談判的關鍵，亦很有可能舉行中美新一輪峰會，由習近平和特朗普親自為新的貿易協定拍板

　
＊和解與爭鬥之增，危機仍多＊
　
　　遠東區的展望是大夥都做「豬朋好友」，不過，就算原則上過關，但由於累積的分歧仍大，
仍不能掉以輕心。在拉丁美洲，委內瑞拉新近爆發「雙總統」事件，特朗普不排除軍事干預的可
能性，同時委國軍隊在外來高壓和利誘下也可能出現分裂，隨時又會演變成一場代理人戰爭。委
國是全球最重要的石油國家之一，是大國必爭之地。
　
　　在中東，特朗普雖云要從敘利亞和阿富汗撤軍，但部分美軍只是轉駐伊拉克，作為威懾伊朗
的力量。美俄在中東和拉美都各有利益，就算特朗普和普京是朋友，兩國之間的爭奪亦難以化解
。在世道險惡之際，更多國家和民眾，都會樂於買入黃金，作為避險式的分散投資。
　
＊俄羅斯大買黃金，中國略增持＊
　
　　俄羅斯在２０１８年大選拋售手上的美債換為黃金，是黃金從低位反彈的主要動力之一，現
時，俄央行存金量已超過２０００噸，超過中國躍居第五位，不過，去年中國央行也少量增持了
黃金至１８２５噸，是三年來的首次增購，其他買金較積極的國家還包括土耳其和一些東歐國家
。在英國，由於恐懼脫歐會帶來混亂，在英鎊向下之餘，也有不少資金轉變成黃金。
　
　　一直以來，美國是存量最多的黃金大國，高達８０００餘噸，德國和法國等也各存２０００
多噸，但新興國家和發展中國家則存有大量美債，當美國政經因素不穩定之際，自必有更多央行
減持美債增持黃金，否則一旦美債爆煲，則最傷將是大班債主，而美國手擁的大量黃金，才是真
正的金錢！
　
＊美加息進入尾聲，資金流入金市＊
　
　　美國利率正常化朝著加息的軌道，本來有利於美元而不利於黃金，然而，到了狗年尾，聯儲
局為挺經濟及股市以滿足市場胃口，對於未來的加息大放鴿子，市場人士大多估計美國加息已近
尾聲。然而，美國政治內鬥不息，地緣政治面對的惡鬥不少，因此，資金亦傾向於流入避險項目
，而黃金始終是首選。
　
　　去年大多數時間，期貨市場沽空黃金的資金長期佔先，不過，到了年尾，較多資金已轉為看
好黃金，此外，流入黃金投資基金ＥＴＦ的資金亦持續增加，令到金價重返１３００美元水平。
　
＊買ＥＴＦ勝於買金礦股＊
　
　　豬年可以繼續看好黃金，這不一定在高位追貨，而是可待每輪美元反彈之際趁金價調整時收
集。投資買賣黃金則以黃金ＥＴＦ較佳，因為差價較少，同時買賣很容易。至於買賣金礦股，則
是另一門學問，要考慮到公司的管理及其手上金礦儲備的質素，個別公司雖名為金礦股，但實際
上開發多種金屬，除非是整體看好金屬市場，否則還是不沾手為佳。至於以孖展炒金，或甚至授
權經紀代炒，則是最愚蠢的行為，避之則吉！《資深評論員　曾廣標》

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