《缸邊麗評－熊麗萍》中美貿談續成焦點，５Ｇ概念及環保股可吼

《缸邊麗評》今天（８日）是豬年港股第一個交易日，美股於周三（６日）扭轉連續五個交

易日的升勢，道指輕微下跌２１點，但昨晚（７日）美股下挫２２０點，加上中美貿易談判出現

阻滯，令豬年未能開出紅盤，恆指低開２８２點，報２７７０８點。



恆指在狗年最後一個星期終於突破２８０００點水平，主要是市場對中美貿易戰有新憧憬，

而美國加息幅度亦較預期慢，帶動港股於狗年最後一個月逐步回升，但狗年恆指仍累積下跌

３１２５點或１０％，報２７９００點，國指今年亦累挫１４９９點或１２％，收報１１０３６

點。



＊特朗普貿談言論前後不一＊



正當大家憧憬本月底美國總統特朗普及國家主席習近平就中美貿問題可達成進一步協議之際

，特朗普周三在發表國情咨文時卻強調，中美雙方要達致貿易協議，中國仍需作出真正經濟結構

性改革，他昨晚更證實在兩國達成貿易協議的期限３月１日前，不會與習近平會面，猶如為巿場

淋了一盆冷水。



其實，特朗普對貿易談判的言論繼續在玩政治把戲，昨天與周三的說法又是兩個不同的版本

，這是為雙方代表下周會面前給予壓力，現階段也不宜簡單地將他的言論視作談判的結果，因此

，今天大巿下跌部分原因料是借勢回吐，尤其是假期前累積一定升幅的內銀、內險、藥業、券商

股。



＊２月市況料維持區間上落＊



筆者反而認為中美雙方貿易代表在本月內會議，將集中就美方提出的中國結構性改革的問題

上進行談判，包括知識產權、開放內地巿場等方面，若談判有一定的基礎協議，兩個領導人仍有

機會進行會面，但３月５日中國召開人大及政協會議，而３月１日會否會面是關鍵日子。因此，

未來數星期中美貿易談判的焦點，大家應放在中國結構性改革的讓步情況，加上內地刺激經濟措

施，２月份巿況料在２７０００至２８０００上落。可繼續留意環保板塊及５Ｇ概念股，環保股

可留意京能清潔能源（００５７９）、天津創業環保（０１０６５），而５Ｇ概念股可繼續吸納

。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

