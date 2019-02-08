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即市新聞

08/02/2019 15:24

《窩輪匯智－陳恩因》外圍不明朗因素仍多，對沖策略逐個捉

　　《窩輪匯智》港股假期後重開，在豬年未能開出紅盤，周五（８日）一度低開超過三百點回
落至１０天線水平。港股在１月份急升８％，下周北水重臨Ａ股假期後復市，短期策略又該如何
調整？
　
　　即將踏入３月份的業績期，外圍不明朗的因素似有增加。中美第二輪貿易談判結束未有達成
重大協議，美國總統特朗普證實，貿易協議的期限前不會與中國國家主席習近平會面，新一輪談
判將於下星期在北京進行。
　
　　同時間，市場繼續評估貿易戰的影響，歐盟率先下調歐元區經濟增長預測，由１﹒９％下調
至１﹒３％。美國聯儲局前主席耶倫預期，如果全球經濟放緩影響到美國，聯儲局甚至可能轉為
減息。
　
　　面對市場不確定性，手頭仍持有好倉或是正股的投資者，有多個策略可供參考。首先是手頭
正股已有不俗利潤的投資者，可透過「以牛代股」沽出手上正股，鎖定回報，並以少部分利潤買
入相關牛證當正股坐倉，理論上只要持有相對應份量的牛證，其升跌與正股所帶來的金額回報將
會是相近的，不同的是牛證有收回風險，亦沒有股息派發。
　
　　如看淡大市，卻不欲沽出正股的話，則可以認沽證或熊證作對沖，原理是當正股回調，淡倉
便會產生利潤，以彌補正股回落的部分損失。在選擇上，若認為短時間正股的波動性有機會增加
，以認沽證入場有機會受惠引伸波幅上升，有利窩輪價格表現。若預期正股回調速度較慢的話，
熊證會較為適合，因為可以避開時間值及引伸的風險。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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