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即市新聞

08/02/2019 16:43

《美元走勢－羅明立》行情欠清晰輕倉入市，博硬脫歐１﹒３沽英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８４　　　１０９﹒６５　　　１０９﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４４　　　１﹒１３３５　　　１﹒１３４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５６　　　１﹒２９４２　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２８　　　１﹒００１６　　　１﹒００１８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７１　　　７﹒８４４２　　　７﹒８４５７

　　《美元走勢》白宮經濟顧問庫德洛表示，中美距離解決貿易糾紛仍有相當大距離，導致昨日
（７日）美股跌勢加劇。中美貿易前景存在不明朗因素，有更多信息前估計會繼續困擾市場。倘
若中美最終談判失敗，勢必影響兩國甚至全球經濟前景，聯儲局亦可能會因此探取寬鬆的貨幣政
策。美匯指數連升多日後在９６﹒７０受阻，此水平剛好是上月２４日的高位，破則有機上試
９７﹒２０，但整體行情欠清晰方向，只建議輕倉入市。
　　英國首相文翠珊抵達布魯塞爾，就重啟「脫歐」協定談判與歐盟領袖會面。歐盟委員會主席
容克表示，歐盟不會與英國就「脫歐」協定重新談判，但願意修改雙方就未來關係框架政治宣言
中的一些內容表述。由於，英國國會否決延後「脫歐」日期，因此英國最終可能於限期前出現最
後協議或無序脫歐兩種可能。英國出現硬脫歐的機會，一旦談判失敗，英鎊下跌的空間巨大，可
留意５０天線１﹒２８的支持。建議投資者於１﹒３０００沽出英鎊，目標１﹒２８５０，以
１﹒３０５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒７０　　　１０８﹒３０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒２８５０　　　１﹒３０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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