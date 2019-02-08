《美元走勢－羅明立》行情欠清晰輕倉入市，博硬脫歐１﹒３沽英鎊

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒８４ １０９﹒６５ １０９﹒７７

歐元╱美元 １﹒１３４４ １﹒１３３５ １﹒１３４１

英鎊╱美元 １﹒２９５６ １﹒２９４２ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 １﹒００２８ １﹒００１６ １﹒００１８

美元╱港元 ７﹒８４７１ ７﹒８４４２ ７﹒８４５７



《美元走勢》白宮經濟顧問庫德洛表示，中美距離解決貿易糾紛仍有相當大距離，導致昨日

（７日）美股跌勢加劇。中美貿易前景存在不明朗因素，有更多信息前估計會繼續困擾市場。倘

若中美最終談判失敗，勢必影響兩國甚至全球經濟前景，聯儲局亦可能會因此探取寬鬆的貨幣政

策。美匯指數連升多日後在９６﹒７０受阻，此水平剛好是上月２４日的高位，破則有機上試

９７﹒２０，但整體行情欠清晰方向，只建議輕倉入市。

英國首相文翠珊抵達布魯塞爾，就重啟「脫歐」協定談判與歐盟領袖會面。歐盟委員會主席

容克表示，歐盟不會與英國就「脫歐」協定重新談判，但願意修改雙方就未來關係框架政治宣言

中的一些內容表述。由於，英國國會否決延後「脫歐」日期，因此英國最終可能於限期前出現最

後協議或無序脫歐兩種可能。英國出現硬脫歐的機會，一旦談判失敗，英鎊下跌的空間巨大，可

留意５０天線１﹒２８的支持。建議投資者於１﹒３０００沽出英鎊，目標１﹒２８５０，以

１﹒３０５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒７０ １０８﹒３０ １１０﹒２０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０００ １﹒２８５０ １﹒３０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

