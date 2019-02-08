《真知灼見－溫灼培》美元本周走強並非無因

《真知灼見》假期後回來，今早（８日）於亞洲市場所見，美匯指數重上９６﹒５９指數點

水平。當然，表面看這實在沒甚麼大不了。因為在過去約四個月期間，美匯指數便一直於

９５至９８這小小三百指數點的區間內上落，至今仍未有所突破。但這星期美元升勢之急速又確

實超越了一般的上落市情況，實在不能忽視。導致本周美元大幅上升相信原因有三。首先，亦是

最為重要是歐美經濟懸殊。最初，市場看淡美元是因為歐美經濟同見轉弱，歐美今年同樣不具備

加息條件。但上周五（１日） 這情況出現了微妙變化。美國率先公布１月份就業報告，非農業

職位大幅增加３０﹒４萬名，而每小時工資增長按年比仍有著３﹒２％高速增長。另外，美國１

月份ＩＳＭ供應協會製造業指數亦見回升上５６﹒６指數點。相反，歐元區近期公布的經濟數據

繼續強差人意。到了本周，美國更公布出１１月貿赤大幅降至４９３億美元，按月急降

１１﹒５％。該月與中國的貿赤同見收窄，由１０月的４３１億美元，到１１月降至３７９億。

這意味甚麼呢？



＊美國貿易數字終見改善＊



首先要明白，當分析美元，貿易是一個相當值得留意的經濟數字。因為如美國貿赤日後倘能

逐步收窄，這可減少美元流失，可直接為美元帶來支持。而美國貿赤降低，也可推升美國

ＧＤＰ，使聯儲局日後可採取更強硬的貨幣政策，這亦利美元走強。也是說，經過美國總統特朗

普過去一年四處牽起貿易紛爭後，美國貿易在數字上終見改善。這是一個在分析美元上不能忽略

的變化。



＊脫歐困局不利歐元英鎊＊



第二件事值得留意是英國的「脫歐」進程。在英國，雖然市場普遍認為文翠珊政府在「脫歐

」的問題上會選擇拖延談判期，但到現在英國政府仍否認會這樣做。堅持到３月底期限前，只會

有兩個選擇，分別是在有協議下「脫歐」或是「硬脫歐」。英國「脫歐」問題一直解決不了，這

為歐洲帶來不少不明朗因素，亦為歐元帶來壓力。當歐元及英鎊同時受壓，美元自然受惠。

最後，過去美元跌是因為美國加息預期降。但本周印度央行減了利息，而澳洲央行在議息會

後亦宣布未來貨幣政策將由過往傾向加息轉為可加可減。當全球貨幣政策也變得寬鬆，相對下美

元便不應太弱。加上美國經濟較別國明顯要強，這更使美元得到支持。

當然，現階段難謂美匯指數可突破９５至９８指數點範圍，但我們對美國及歐洲近期的一系

列政治及經濟變化卻不能掉以輕心。現階段左右美元的首要留意事項，是看英國能否避免硬脫歐

。如能避免料英鎊及歐元仍可有一定反彈。但再遠一步，要留意是美國的貿赤能否繼續收窄。如

美貿赤繼續改善，當然要視乎收窄幅度，提防美元甚至有機會轉強。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

