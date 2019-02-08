  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/02/2019 10:00

《積金有道－劉家怡》活到老做到老？如何避免「辛」一頁假退休？

　　《積金有道》眾所周知，香港是全球人均壽命最長的城市，男性和女性的平均壽命分別達
８２歲和８８歲，大家可有想像過自己到達退休之齡時，是否有充足的儲備，去應付日常生活和
醫療開支，達致無憂「退休」？
　　最近我們發布了一個關於香港在職人士的理想退休生活調查結果，發現不少受訪者都出現儲
備不足情況，缺口更是歷次調查最高。而超過九成人料退休後須兼職幫補生活，變相「『辛』一
頁假退休」－－期望退休後開展新篇章，現實卻是要面對艱「辛」一頁，被逼退而不休，「活到
老　做到老」。

＊六成半港人儲備不足，缺口創歷年新高＊

　　究竟港人認為要多少錢才夠退休呢？今次調查發現，受訪者退休後冀擁３７５萬元（中位數
），理想退休年齡平均為６１歲。獨立精算結果顯示，高達六成半受訪者退休儲備不足，即是他
們退休時的預期儲備將不足以應付其理想退休生活所需的生活費，而這些儲備不足人士的儲備缺
口更高達１８５萬元（中位數），創十次調查以來的新高。
　　「儲備不足」人士或要面對兩種情況：一是延遲９年退休繼續工作至７０歲，才可以儲夠理
想退休儲備金額；如果他們希望維持於６１歲退休，就要「就住洗」，削減每月生活費８４３４
元（中位數）。

＊未雨綢繆，及早規劃＊

　　是次調查亦探討了港人對實現理想退休生活目標的看法，發現逾六成受訪者並無信心實現理
想退休儲備金額的目標，對未來退休生活相當悲觀。從調查中我們亦見到有４４％受訪者並無明
確的儲蓄或投資計劃，他們甚至預計５０歲才開始作部署。事實上，退休規劃宜作及早準備，，
所以我們建議大家盡早訂立長遠且清晰的退休目標，運用複息效應，利用長時間投資來優化回報

　　另外，調查反映受訪者一般理財態度傾向保守，每月撥作儲蓄或投資的金額中，有４４％集
中於銀行存款或定期；這個情況在年輕一族（１８－３４歲）當中更為明顯，他們的存款比率高
達５０％。我們提醒大家，別過份倚賴單一投資工具，或只投放於防守性資產，因未必能跑贏通
脹，長遠將會削弱購買力，做法不理想。年輕人的風險承受能力一般較高，在衡量個人財務狀況
後，可考慮採取較進取的投資策略，以獲取較高的潛在回報。
　　在新一年大家真的要好好規劃，以免墮進「『辛』一頁假退休」的局面。談到退休規劃，許
多人都很容易忽略了醫療方面的開支，我們將會在下一期專欄與大家詳細探討。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/02/2019
港交所：港股未來仍有不確定性 將公布新三年計劃
國際動態08/02/2019
特朗普提名對華鷹派 掌世銀
生財有道04/02/2019
【送狗迎豬】狗年港股高開低走全年收跌10% 股王騰訊失色
生財有道04/02/2019
《開市Good Morning》溫傑：豬肉股值博低 頤海吼位吸
FOCUS04/02/2019
【FOCUS】非農強勁再考鮑叔 港匯走弱勿忘傳統智慧
專訪04/02/2019
大灣區達人：港商難慣中國營商環境及稅制 應準備交學費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金