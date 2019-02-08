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即市新聞

08/02/2019 11:05

《品中資－羅國森》豬年發財股，不再豬一般

　　《品中資》豬年第一次跟各位見面，首先祝大家身體健康，萬事如意，豬事大吉，豬年旺相
，投資當然要得心應手。
　　剛過去的狗年，可以謂歷盡劫波，主要的跌幅是在新曆的６月份起（受中美貿易戰影響），
又以１０月份的跌幅最厲害。埋單計數，以中資股為代表的國企指數，下跌了一成二（以我去年
推介狗年發財股時計，截至本周一的狗年最後一個交易日為止）。
　　去年我推介的８隻發財股包括：騰訊（００７００）、中海油（００８８３）、金山軟件（
０３８８８）、安碩滬深３００（０２８４６）、中國平安（０２３１８）、建設銀行
（００９３９）、南方Ａ５０（０２８２２）和吉利汽車（００１７５）。
　　年中作中期檢討時，我剔走了金山和安碩滬深３００這兩隻弱勢股，換入石藥集團
（０１０９３）和小米集團（０１８１０）。
　　現在回看，這個調動是錯誤的，因為金山和安碩滬深３００已經止跌，但換入的石藥和小米
則剛開始下跌。
　　在這１０隻推介中，唯一逆市上升的是中海油，全年上升一成六。此外，其他推介都是下跌
收場。而能夠跑贏大市的就只有中國平安，她的跌幅是一成，略優於大市的一成二。
　
＊騰訊回復股王本色＊
　
　　股王騰訊經歷了雞年大升之後，去年的走勢也是十分驚嚇，去年１０月份股市最低潮時，騰
訊股價曾經跌至２５１﹒４元的最低位，但之後顯著反彈，埋單計數，只下跌兩成二，總算回復
少許股王本色了。
　　另外兩隻跌幅溫和的就是南方Ａ５０和建設銀行，前者下跌兩成二，後者下跌一成七。
　　而跌得最慘烈的要算吉利汽車了，全年下跌四成四。另外，中期換入的石藥，半年下來也下
跌三成二，而小米更不濟，半年共跌四成。
　　無可否認，去年的推介確實令人失望（跟雞年比較，真的一個天，一個地），正如我在早前
的品評中說，經歷了去年的下跌之後，我們要「它們」雙倍奉還，就只有向跌得最殘的股票入手

　　去年中資股表現不濟，主要受到中美貿易戰影響，另外，內地經濟增長進一步放慢，也令中
資股受壓。
　　但今年的形勢不同，正因為經濟環境較嚴峻，中央政府已確定會推出更多刺激經濟措施，其
中汽車下鄉和家電下鄉相信都會捲土重來。另外，降費和減稅也勢在必行。當然，整體兼適度地
放鬆銀根也是大勢所趨。
　
＊豬年推介政策受惠股＊
　
　　因此，我今年的推介股都會以政策受惠股為主。總結來說，今年我推介的股票，會保留去年
的騰訊、吉利、小米和石藥，再加入中國鐵塔（００７８８）、中國海外（００６８８）、創維
數碼（００７５１）和同程藝龍（００７８０）。
　　保留騰訊，大家應該不會感到意外，我在早前的品評中說，騰訊會是未來幾年我的核心推介

　　至於吉利、小米和石藥，我在前幾次品評中已經大致分析過，唯一想補充的是吉利，我相信
，未來汽車業的發展肯定是走環保方向，所以，誰掌握了電動車的先機，誰就可以突圍。而吉利
在這方面是佔有優勢的，未來會再跟大家分享。即是說，在現水平買入吉利，日後雙倍奉還的機
會十分高。
　　至於中國鐵塔，外國愈要限制中國５Ｇ發展，中國就愈會加快國內的５Ｇ步伐，而最先受惠
的肯定是基礎建設。
　　我已經有一段時間沒有推介內房股了，由於內地經濟下行壓力加大，中央政府應該會適度地
放鬆樓市的限制，因為房地產始終是民生中最大宗的消費品。中海外始終是內房股的龍頭。
　　至於創維和同程藝龍，我主要是看好中央政府會致力推動內需，前者是家電產品，後者是旅
遊相關的業務，稍後我會詳細品評這兩隻內需股。
　　投資中資股吸引的地方是回報可以倍計，但風險可以很大，尤其是政策風險，很多時都是成
也政策，敗也政策。但我絕對相信，中國經濟始終是反覆向上的，只要肯多做功謂，也有耐性的
話，中資股最終都會給大家可觀的回報，但願大家在豬年豐收。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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