《品中資－羅國森》豬年發財股，不再豬一般

《品中資》豬年第一次跟各位見面，首先祝大家身體健康，萬事如意，豬事大吉，豬年旺相

，投資當然要得心應手。

剛過去的狗年，可以謂歷盡劫波，主要的跌幅是在新曆的６月份起（受中美貿易戰影響），

又以１０月份的跌幅最厲害。埋單計數，以中資股為代表的國企指數，下跌了一成二（以我去年

推介狗年發財股時計，截至本周一的狗年最後一個交易日為止）。

去年我推介的８隻發財股包括：騰訊（００７００）、中海油（００８８３）、金山軟件（

０３８８８）、安碩滬深３００（０２８４６）、中國平安（０２３１８）、建設銀行

（００９３９）、南方Ａ５０（０２８２２）和吉利汽車（００１７５）。

年中作中期檢討時，我剔走了金山和安碩滬深３００這兩隻弱勢股，換入石藥集團

（０１０９３）和小米集團（０１８１０）。

現在回看，這個調動是錯誤的，因為金山和安碩滬深３００已經止跌，但換入的石藥和小米

則剛開始下跌。

在這１０隻推介中，唯一逆市上升的是中海油，全年上升一成六。此外，其他推介都是下跌

收場。而能夠跑贏大市的就只有中國平安，她的跌幅是一成，略優於大市的一成二。



＊騰訊回復股王本色＊



股王騰訊經歷了雞年大升之後，去年的走勢也是十分驚嚇，去年１０月份股市最低潮時，騰

訊股價曾經跌至２５１﹒４元的最低位，但之後顯著反彈，埋單計數，只下跌兩成二，總算回復

少許股王本色了。

另外兩隻跌幅溫和的就是南方Ａ５０和建設銀行，前者下跌兩成二，後者下跌一成七。

而跌得最慘烈的要算吉利汽車了，全年下跌四成四。另外，中期換入的石藥，半年下來也下

跌三成二，而小米更不濟，半年共跌四成。

無可否認，去年的推介確實令人失望（跟雞年比較，真的一個天，一個地），正如我在早前

的品評中說，經歷了去年的下跌之後，我們要「它們」雙倍奉還，就只有向跌得最殘的股票入手

。

去年中資股表現不濟，主要受到中美貿易戰影響，另外，內地經濟增長進一步放慢，也令中

資股受壓。

但今年的形勢不同，正因為經濟環境較嚴峻，中央政府已確定會推出更多刺激經濟措施，其

中汽車下鄉和家電下鄉相信都會捲土重來。另外，降費和減稅也勢在必行。當然，整體兼適度地

放鬆銀根也是大勢所趨。



＊豬年推介政策受惠股＊



因此，我今年的推介股都會以政策受惠股為主。總結來說，今年我推介的股票，會保留去年

的騰訊、吉利、小米和石藥，再加入中國鐵塔（００７８８）、中國海外（００６８８）、創維

數碼（００７５１）和同程藝龍（００７８０）。

保留騰訊，大家應該不會感到意外，我在早前的品評中說，騰訊會是未來幾年我的核心推介

。

至於吉利、小米和石藥，我在前幾次品評中已經大致分析過，唯一想補充的是吉利，我相信

，未來汽車業的發展肯定是走環保方向，所以，誰掌握了電動車的先機，誰就可以突圍。而吉利

在這方面是佔有優勢的，未來會再跟大家分享。即是說，在現水平買入吉利，日後雙倍奉還的機

會十分高。

至於中國鐵塔，外國愈要限制中國５Ｇ發展，中國就愈會加快國內的５Ｇ步伐，而最先受惠

的肯定是基礎建設。

我已經有一段時間沒有推介內房股了，由於內地經濟下行壓力加大，中央政府應該會適度地

放鬆樓市的限制，因為房地產始終是民生中最大宗的消費品。中海外始終是內房股的龍頭。

至於創維和同程藝龍，我主要是看好中央政府會致力推動內需，前者是家電產品，後者是旅

遊相關的業務，稍後我會詳細品評這兩隻內需股。

投資中資股吸引的地方是回報可以倍計，但風險可以很大，尤其是政策風險，很多時都是成

也政策，敗也政策。但我絕對相信，中國經濟始終是反覆向上的，只要肯多做功謂，也有耐性的

話，中資股最終都會給大家可觀的回報，但願大家在豬年豐收。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

