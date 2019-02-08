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即市新聞

08/02/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》華為任總指點發展前路

　　《神州縱橫》近期華為因受美國連番出重手打壓而令舉世關注，最近老總任正非更少有地高
調發言，當中不少見解雖就華為而發，但對中國長遠發展同具重要意義，值得總結及探討。
　
＊擴張期完結要整頓緊縮＊
　
　　發言見予傳媒採訪及公開了的內部講話，以下討論當中幾點。首先是要作重大結構調整，任
總指３０年的戰略擴張期完結，故要做深度調整，主要是精簡架構，減少決策及指揮層次及裁減
冗員，為此要準備過苦日子並估計須時五年。其次是對比的前景不能過分樂觀，要求不會是爆發
性而將是慢熱型，營運商因網絡問題未用好４Ｇ又會影響５Ｇ。
　　任總的擴張期完結說法是指華為涉及的ＩＴ產品供應業務，並非指中國的總體發展形勢。作
為發展中國家中國的發展潛力很大擴張期還有很長，但產業及產品卻有其自身的生命周期，對相
關規律必須清楚認識。當產業初步發展時處學習曲線上，要掌握基本技術以提升競爭力和摸清市
場規律，故擴張較慢，但到發展成熟後會進入迅猛擴張的起飛段。中國的１３億人巨大市場可把
一批企業一下子推上世界前沿，但當這個大市場也飽和，便要調整及改變經營模式。例如手機及
汽車便剛完成這個擴張期，手機已近乎人人有機，而能買車者都基本買了，去年車的銷量已首見
下降。擴張起飛期乃人人想買的人迫貨補缺重場。其後變成了貨追人的替換市場，要出新一代更
好的產品來引誘買家，營銷及產品策略亦須不同。企業也要調整，起飛期可容忍一些低效情況
（如冗員），但到成熟期便要精打細算了，一些產業如家電及耐用消費品便早已由起飛轉向成熟
階段，表現如何值得研究以增經驗。
　
＊５Ｇ網絡可導向新世界＊
　
　　５Ｇ發展在初期會有一個探索過程，故既要胸懷大志又要務實及戒驕戒躁。但從長遠看５Ｇ
的前景幾無可限量，在遠程操作、ＶＲ應用及物聯網等多個領域的發展都可獲注入新動力。正如
工信部長苗圩所說，人們可生活在ＶＲ世界，再不用上班而留家工作，發展的可能性會超乎想像
，還已有遠程做手術的成功試驗和載著５Ｇ手機帶領機器人起舞等事例。５Ｇ不單是一門技術乃
一個產業的發展，還是走向新生活及新社會模式的大門，可推動文明進化。未來企業的新模式之
一是不再有上司下屬的指令架構，乃志同道合者的自願合作形式，參與者或業務也可能不斷變動
，讓一個我們想像不到的新世界逐步形成。顯然，若中國搶佔先機率先建立５Ｇ網絡，便可引領
這些新發展開拓新天地掌握新商機。何況中國已開始了６Ｇ的探索，要求比５Ｇ快１０倍，而據
初步測試５Ｇ已比４Ｇ快４０倍到６０倍。看來中國已決心搶佔新發展的制高點。
《資深評論員　凌昆》

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