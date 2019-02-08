《政經脈搏－許照中》２０１９市場前景添迷霧，中美糾紛難解決

《政經脈搏》農曆豬年新春踏入年初四，今天股市開市大吉，際此送舊迎新之際，謹此預祝

大家豬年萬事如意，財運亨通，當然最重要還是身體健康。



說到健康的問題，這過去的舊歲是頗令人傷感的，因為有不少位社會知名人士都相繼離世，

這其中當然包括了曾經塑造了不少大俠形象的金庸、政界名宿鍾士元、中大前校長、有「光纖之

父」稱號的高錕博士，正值有為之年的前民政事務局長副局長許曉暉，還有是境遇可算十分堪坷

的前女藝人等，他們都因為不同的身體狀況而離去，除了令人頓感人生無常之外，也知所需要特

別注意身體健康。



＊特異乎尋常大市波動難免＊



人生難料，股市何嘗也不如是，２０１８年本地股市由盛轉衰，也是非始料所及，特朗普在

２０１７年當上美國總統，又哪裡有人預估得到他會掀起一場的貿易戰，把經過大半世紀以來建

立的世界經濟與貿易秩序弄到了一團糟，也給全球股市帶來了極大的波動，連領導全球股巿的華

爾街道瓊斯指數也因此出現了歷來罕見單日下跌逾千點的驚險場面，帶動全球各主要市場如坐過

山車，過去大半年以來環球巿場投資信心便在特朗普的一言一行，是非顛倒的撫弄之下跌蕩起伏

，已經偏離正常市場理應會有的表現，我在上期本欄說過，倘若特朗普的異乎尋常，前言不對後

語的言行不見收斂，恐怕未來股市受其言行影響致大幅波動的情況仍將難以避免，令２０１９年

市場的前景添上了厚厚的迷霧。



＊中美貿易糾紛短期難解決＊



中美貿易糾紛是目前環球市場跌蕩起伏的徵結所在，預計短期內仍難完全解決，孟晚舟因為

被美國指控與伊朗進行業務交易，違反美國禁令而被加拿大應美國「遞解」要求在溫哥華拘捕，

華為５Ｇ發展受西方多國壓制，一般商業行為被強加罪名變為政治事件，加上近期委內瑞拉政局

成了中、俄等國與西方所謂民主國家政治角力之所，都令投資市場如雪上加霜，因此，縱然

２０１９年開局，港、美股市恆指與道指在這個月內各自已經分別回升至２７５００點與

２４５００餘點水平，比較上月底收市分別漲升了９﹒４％及８％，但是大市在上述及其他多項

因素困擾之下，仍然不能算得上是迷霧已散，大幅波動的情況仍將難以改變。



＊關注科網巨企會否被打壓＊



華為事件，很明顯是中美貿易戰以外，中美通訊技發展相互競賽之下的另一場角力，尤幸華

為股份從未上市，不致有股價受壓，令投資者無辜遭受池魚之殃，但是一葉知秋，華為之前還有

股份已上市的中興遭受美方多番制栽之事，則近年在中國經濟與科技兩相蓬勃發展之下相繼孕育

之不少實力足夠躋身國際的科網巨企例如騰訊（００７００）、阿里巴巴、百度等，未來會否遭

遇到同樣的處境，在政治角力之下被藉口進行打壓，影響它們各自業務發展與股價表現，值得市

場關注。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



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