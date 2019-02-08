《精心傑作－溫傑》中廣核具壟斷地位，頤海業績值得憧憬

《精心傑作》踏入豬年，《精心傑作》首先祝大家一本萬利，豬年行大運！引頸以待的１月

底貿易戰磋商正式結束。惟是次會議一如既往並沒有達成任何協議，相信要令不少投資者失望。

踏入１９年市場氣氛似乎全面轉好，釋出的經濟數據也沒有想像中壞。剛公布的美國１月份非農

業就業數據又令市場喜出望外，數據為３０﹒４萬人，大幅高於市場預期的１６﹒５萬人。近來

全球股市的亢奮加上亮麗的美國就業數據相信能為大市繼續提供短期的上升動力。踏入豬年，筆

者也推介兩隻值得留意的「利是股」，寄望各位讀者能投資得宜，豬籠入水。

第一隻推介的為半公用股中廣核電力（０１８１６）。集團為內地核電龍頭，其股價及派息

在過去數年十分穩定，行業前景俱佳值得留意。



＊重啟審批釋放行業潛力＊



中廣核電為內地最大的核電營運商。根據集團最新營運報告，集團２０１８年全年上網電量

達１５７０４４吉瓦時，按年增長１４％。隨著工商業活動持續上升，內地的用電量必然會持續

增長。而中國政府亦普遍傾向使用較潔淨能源，故我們預期核電的佔比只會有增無減。而另一方

面，集團在核電領域有極大的壟斷地位。由於核電站發生事故的影響可以相當嚴重，故中央政府

在監控及審批核電牌照時十分謹慎。現時中國只有三張核電牌照，我們預期集團能長期保持多壟

斷優勢。另一方面，台山一號機組的成功投產標誌著早前受安全問題影響的第三代核電技術已經

明朗化。我們相信基於內地對清潔能源的渴求，中央在沒有安全疑慮的情況下會重啟新核電站的

審批。憧憬重開審批能釋放行業成長空間，我們建議買入。買入價２元，目標價２﹒５元，止蝕

１﹒６元。

另一隻推介的為飲食消費股頤海國際（０１５７９﹚。集團為「海底撈」的唯一的底料供應

商。受惠整體火鍋餐飲業態發展理想，近年業績亦實現了高速增長。憧憬即將公布的全年業績有

不俗的表現，現在或是時間提前部署。



＊內地餐飲消費需求殷切＊



海底撈貢獻了頤海國際逾一半的收入。回看２０１８年上半年，集團收入按年增加

５９﹒１％至１０億元人民幣，純利按年大增１﹒６至１﹒８５億元人民幣。而在下半年，受惠

海底撈上市後店舖數量快速擴張，加上內地餐飲消費需求殷切，集團不愁銷售增長。根據國家統

計局最新公布的數據，去年內地餐飲收入按年增長９﹒５％至４﹒３萬億元人民幣。內地餐飲市

場規模持續擴大，去年首次突破４萬億元人民幣，主要生產及銷售複合調味料的頤海國際自然可

分一杯羹。

電商渠道銷售方面，去年上半年收入按年增長３﹒７倍至逾８０００萬元人民幣。雖然目前

收入基數仍小，鑑於集團在線上平台不斷推出新產品，加上在天貓、京東等電商平台擁有５家旗

艦店，更在華東地區建立分倉，相信相關業務日後增長空間很大。

股價自年初開始走勢轉強，不足一個月已升逾兩成，近日更創下上市新高２４﹒８５元。建

議回至２３元買入，上望２８元，穿１８元止蝕。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

