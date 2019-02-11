《牛熊志選－陳其志》假期後有趁低吸納，留意騰訊購２８１５１

《牛熊志選》港股農曆年假期間，特朗普否定３月會與習近平會面，歐美股市向下。恆指於

豬年首個交易日跟隨外圍低開下跌，回試１０天平均線後強勁反彈，惟仍受制於２８０００點水

平。技術上，恆指未完全消化２８０００點關口阻力，短線或仍會反覆回試１０天平均線，

２７５００點為短線重要支持。恆指牛熊證資金流方面，至上周一（４日）的過去５個交易日，

恆指牛證合共錄得約２３８２萬港元資金淨流出，熊證則錄得約１﹒７３億港元淨流入，短線資

金仍較多部署淡倉博調整。街貨分布方面，截至上周一，恆指牛證街貨主要分布在收回價

２７０００點至２７１９９點之間，累計相當約１７１０張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２８２００點至２９０９９點之間，累計約６５５９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅呈個別發展，恆生指數３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至１９﹒２％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒４

個波幅點至２１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下跌

０﹒７個波幅點至１７﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至

２２﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至３０﹒８％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至１７﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒７個波幅點至２３﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅急跌４﹒４個波幅點至

２３﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２４﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至２４﹒８％；中石油（００８５７）的引伸波

幅上升１﹒７個波幅點至２８﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至

２９﹒９％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２３﹒３％。

騰訊到達３５０元關口後升勢減慢，股價已接近完全補回８月留下的裂口，短線有調整壓力

，或嘗試在３４０元附近建立初步支持，如看好騰訊可留意中期價外認購證２８１５１，行使價

３７０元，今年５月尾到期，實際槓桿約８﹒９倍；另外，鐵塔（００７８８）上月創新高

１﹒７６元後退守２０天線附近整固，昨日（７日）低見１﹒５６元後強勁反彈，走勢仍然一浪

高於一浪，後市仍可被看高一線，如看好鐵塔可留意長期價外認購證２５４３７，行使價

１﹒９９元，今年９月尾到期，實際槓桿約３﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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