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即市新聞

11/02/2019 08:51

《牛熊志選－陳其志》假期後有趁低吸納，留意騰訊購２８１５１

　　《牛熊志選》港股農曆年假期間，特朗普否定３月會與習近平會面，歐美股市向下。恆指於
豬年首個交易日跟隨外圍低開下跌，回試１０天平均線後強勁反彈，惟仍受制於２８０００點水
平。技術上，恆指未完全消化２８０００點關口阻力，短線或仍會反覆回試１０天平均線，
２７５００點為短線重要支持。恆指牛熊證資金流方面，至上周一（４日）的過去５個交易日，
恆指牛證合共錄得約２３８２萬港元資金淨流出，熊證則錄得約１﹒７３億港元淨流入，短線資
金仍較多部署淡倉博調整。街貨分布方面，截至上周一，恆指牛證街貨主要分布在收回價
２７０００點至２７１９９點之間，累計相當約１７１０張期指合約；熊證街貨主要在收回價
２８２００點至２９０９９點之間，累計約６５５９張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅呈個別發展，恆生指數３個月場外期權
的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至１９﹒２％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒４
個波幅點至２１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下跌
０﹒７個波幅點至１７﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至
２２﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至３０﹒８％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至１７﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升１﹒７個波幅點至２３﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅急跌４﹒４個波幅點至
２３﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２４﹒５％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至２４﹒８％；中石油（００８５７）的引伸波
幅上升１﹒７個波幅點至２８﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至
２９﹒９％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２３﹒３％。
　　騰訊到達３５０元關口後升勢減慢，股價已接近完全補回８月留下的裂口，短線有調整壓力
，或嘗試在３４０元附近建立初步支持，如看好騰訊可留意中期價外認購證２８１５１，行使價
３７０元，今年５月尾到期，實際槓桿約８﹒９倍；另外，鐵塔（００７８８）上月創新高
１﹒７６元後退守２０天線附近整固，昨日（７日）低見１﹒５６元後強勁反彈，走勢仍然一浪
高於一浪，後市仍可被看高一線，如看好鐵塔可留意長期價外認購證２５４３７，行使價
１﹒９９元，今年９月尾到期，實際槓桿約３﹒８倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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