《一周攻略－周進略》以戰養戰，且戰且退

《一周攻略》農曆新年伊始，首先恭祝各位身體健康，出入平安！

上周五（８日）港股在豬年的第一個交易日，低開低走，當中雖曾一度由跌轉升，但最終未

能扭轉弱勢，拖累的主要原因，正是大家一直有相當戒心的中美貿易談判一事，由過去幾星期的

事態轉變而引起。

是的，新春前後，不少人趁著狗年最後一個月的強勢，已經把弱勢股換走，進行了一次又一

次的板塊轉移，以至於把部分套牢的股份，作出局部止損。當然，與之前的高位相比，很多股份

其實與家鄉的距離相當遠，不能馬上回復舊觀，但大家只能見步行步，小心為上。



＊壞消息足夠壞，利空反變利多＊



無論如何，開局的不利，未必就是不利。畢竟，正如踏入２０１９年後，整個１月份，都有

不俗的表現，全球各地都洋溢著樂觀情緒，彷彿一時間忘記了所有的不利消息，利空都變成利多

，利淡都是利好，只要壞消息足夠壞，便可以引導官方出手，在財政政策或貨幣政策方面，都有

動作出台支持刺激經濟云云。

當然，上述憧憬是否成真，不無疑問，尤其過去經驗所見，不少逆周期而行的經濟政策，本

身都有一定副作用，而且未必完全可以避免，反而真正想針對的對象，又未有絕對百分百有效。



＊小修小補逆周期，投資者傾向克制＊



再者，從投資者的角度看，多年來，無論中外，除非是很大規模的金融危機，有著相當比重

的系統性風險，讓當局的動作大得不可能短期逆轉過來，否則，一般人的理性預期還是相當計算

，由小修小補帶來的好處，未必完全可以抵消其他負面效果。正因如此，投資者都明白當局未必

會太大動作或太多動作，對資產價格的相關憧憬，也會有所克制。

都說新年來臨，不要盡說令人洩氣的話。說一點開心的，就是不少人在過去幾個月，一度意

志相當低迷，認為局勢難以改變，但就在氣氛最差之時，反而有部分長線的投資者，又或者基於

價值投資取向而行動的，會出手買進，結果是造就了上述的一波短期升勢。故此，大家可以從中

學會，就算中長期的走勢轉差，但短期仍有可能反彈，只不過當反彈來臨時，要走要溜，大家好

歹要心裏有數，不要臨陣才變，而是小心按原有方向進行。



＊公用房託受惠加息不提速＊



本欄維持看法，就是貿易戰一事，可能拖上好一陣子，甚至即使有好轉，包括市場氣氛的樂

觀起來也好，又或者真的談得攏也好，好消息出貨的力量非輕，因為很多人已早有預期，但對於

實體經濟和企業層面的變化，投資者觀感的轉變快得不合理，前者卻是緩步持續向某個方向進行

，故此，當投資者最終發現，原來所擔心的其實的確存在，只是大家在資產價格上轉了好多遍而

已。

投資部署方面，短期只能以戰養戰，且戰且退，不能一下子押下太多注碼，因為消息面的反

覆，容易帶來不合理的波動，投資者的槓桿水平千萬要控制好。板塊方面，比較中長期的配置，

始終是公用股或房託，受惠於美聯儲起碼不至於加息提速，至於能否真的如不少人所願而減息，

則是後話，雖然，如果真的有此一天，則實體經濟轉差之事，在美國經濟如斯強勁的背景下都出

現，則金融市場屆時未必真的受落，則又是別論了。

再次祝大家得心應手，投資得利！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出

）

