《專家之言－葉尚志》港股短期再漲空間受制，回吐宜守２７３００

《專家之言》港股在春節長假後上周五（８日）復市重開，出現低開後修復的行情走勢，恆

指微跌不足５０點來收盤，總體穩定性依然保持良好。

歐盟下調了今年歐元區經濟增長預測至１﹒３％，再次引起市場對於經濟前景的關注，尤其

是全球股市在１月份都已錄得有顯著彈升，消息對市場有帶來升後回吐的機會。目前，恆指在

１月份亦已大升了有８﹒１％、上升至２８０００點水平的五個月來最高位置，短期技術性超買

狀態已浮現並有待舒緩，估計恆指有升後整固整理的要求，而２７３００點依然是目前的好淡分

水線，宜繼續注視能否守穩其上。



＊友邦為護盤主力，恆指ＲＳＩ超買＊



恆指出現低開後修復的走勢，在開盤初段曾一度下跌４５６點低見２７５３４點，但仍守好

淡分水線２７３００點以上，穩好狀態得以保持，而權重指數股友邦保險（０１２９９）創新高

，繼續是護盤的主力，但內銀股則持續受壓，宜留意Ａ股復市後能否扭轉弱勢。恆指收盤報２７

９４６點，下跌４４點或０﹒１５％。國指收盤報１０９５７點，下跌８０點或０﹒７２％。另

外，港股半日主板成交金額有８１２億多元，而沽空金額有１１５﹒２億元，沽空比例１４﹒１

８％。至於升跌股數比例是８５０：７２６，日內漲幅超過１０％的股票有３９隻，而日內跌幅

超過１０％的股票有１１隻。

走勢上，恆指的９日ＲＳＩ指標仍高企於７５﹒５，短期技術性超買狀態仍有待改善，情況

對於恆指短期再漲的空間會構成限制，如果恆指出現回整的話，好淡分水線為２７３００點、估

計會是首個圖表支持位。



＊內銀股續受壓，留意５Ｇ及公用股＊



權重指數股方面，友邦保險（０１２９９）再漲了２﹒２％至７４﹒０５元收盤創出新高，

繼續成為護盤領漲的主力。但反觀內險股則見有回整壓力，其中，中國平安（０２３１８）跌了

０﹒３９％，新華保險（０１３３６）更是走了一波三連跌，再跌１﹒３７％至３２﹒２元收盤

，１月３１日出現的跳升缺口３０﹒６元至３１元，會是承接支持區所在。

另一方面，在Ａ股重開前夕，內銀股仍繼續普遍受壓，其中，建行（００９３９）跌

０﹒５７％，工行（０１３９８）跌０﹒５％，都是走了一波三連跌，累跌幅度未算過大，但要

注意回整弱勢能否扭轉。由於大盤短期再漲空間可能受制，市場焦點集中在強勢中小盤股方面，

其中，５Ｇ題材股和防守性股份表現突出，中通服（００５５２）和京信通信（０２３４２），

分別漲了４﹒９６％和７﹒３％再創新高，而中電（００００２）、煤氣（００００３）、以及

領展（００８２３），仍在延續穩步上推的行情，分別漲了１﹒５４％、１﹒５２％和

０﹒１７％。《第一上海首席策略師葉尚志》

