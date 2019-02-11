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11/02/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》特朗普瘋毀會習顯美帝國霸道

　　《談國論企》特朗普於２０１９年２月８日突瘋毀此廝本擬於３月１日前舉行之「習特會」
，當然是要（１）在中美於本周的貿易磋商盡攬己益，更要（２）在本月底之「金（朝鮮最高領
導人金正恩）特會」作為其一己主導，不把中國「放在眼內」，亦可（３）「避」中國國家主習
近平合法、合理地強力要美方狠狠打壓華為、中興等中企劣行。特廝之美帝國霸道主義甚至其「
個霸」主義盡現世人眼前，中國千萬不要退寸步，否則或會「粉身碎骨」！
　　作為傳媒人、評論員至今近半個世紀，閱人頗不少，故即使對特朗普從無任何面對面的直接
接觸，卻從此廝之於２０１６年爭取美國共和黨的美國總統候選人時之言與行，曾語亡友黃耀明
批「特朗普如獲共和黨總統候選人提名，共和黨有病；如特朗普成美國總統，美國有病，全世界
有病」，現今亦在在印證我所論正確。尤其是此廝於就任兩年多，對美國、世界製造出來的矛盾
、分歧、禍害甚至災難，罄竹難書，而此番更在「習特會」又來霸道一番：
　　（甲）特廝對掀起對華掀起的貿戰，連連「進逼」，到較早前表所謂「美中貿易爭端要獲得
最終解決方案，有賴我與習近平在短期內會面」，才不久，此廝又居然在白宮回答記者問詢時又
厚顏無恥地胡言「還沒有」，更對所問之３月１日前舉行的「回答」居然更是「不會」，極顯此
衰廝之惡思盡顯世界環宇。此亦如美國前總統奧巴馬直指「所講之大話實在太多，連特朗普自己
也記不得所講有甚麼大話」，所言非虛！
　　我繼續對特朗普之狠批，乃：此為絕世衰見貪得無厭之徒，故美方一次又一次的「要價」、
「提價」，甚至惡且狠地在結構性問題一步又一步進逼，並非如中國國家主席習近平力言「互利
共贏」之善，故中方按國際法例、慣例和本國國情據理還價，是為特廝「不高興」之因。
　　另一個重點，為（乙）特廝要在「金（正恩）特會」中取得「主導」，不於會後見習。此見
又何來？白宮「團隊」！此可見美方對華之仇情甚深　。
　　尤其特廝之所謂「美國優先Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｆｉｒｓｔ」，要變成「Ｍｅ　Ｆｉｒｓｔ
」，又是另一翻政治、經貿之新象！
　　由是我的建議有（一）中國對美方赴北京之「磋商」，堅持本國尊嚴、原則，拒絕不合理劣
搶，甚至直斥美國由宏觀經貿到微觀個企、個人壓逼之惡行；（二）安排朝鮮最高領導人於「金
特會」之前、後經北京與習近平會面，足顯中朝歷史性的友好關係；（三）強烈要加拿大放還華
維副董事長孟晚舟，支持華為、中興等企業強力走出去。
　　不求誰！《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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