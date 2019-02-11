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即市新聞

11/02/2019 15:14

《美元走勢－羅明立》避險情緒升溫，美匯有上破之勢，暫不宜造空

　　　　　　　　　　　　　東京收市　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９５　　　１１０﹒０１　　　１０９﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３２７　　　１﹒１３２９　　　１﹒１３１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３７　　　１﹒２９３９　　　１﹒２９２６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０００１　　　１﹒０００３　　　０﹒９９９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４７９　　　７﹒８４４７

　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，暫未有計劃於３月１日前與國家主席習近平舉行峰會。
白宮經濟顧問庫德洛亦指，中美兩國距離達成貿易協定，仍有一段距離，但強調，兩國領袖於稍
後時間仍有會面機會。分析相信中美成功達成協議的機會正在下降，令投資者的避險情緒上升。
美匯指數繼續在近期重要阻力９６﹒７０附近徘徊，有上破之勢，暫不宜逆市造空。
　
　　日本去年１２月經通脹調整後的實質薪資按年上升１﹒４％，較前值上升０﹒４個百分點。
總計２０１８年全年當地實質薪資亦錄得０﹒２％的增幅，前值為下跌０﹒２％。同期，花紅收
入增加２﹒７％，反映企業盈利上升，增加了花紅的預算。日本將公布去年第四季ＧＤＰ初值，
預期按季增長達０﹒３％，相信日本可以擺脫連續兩季錄得負增長的局面。但美元勢強，日圓未
能走高，留意１１０﹒２０的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒７０　　　１０８﹒３０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒２８５０　　　１﹒３０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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