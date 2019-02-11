《美元走勢－羅明立》避險情緒升溫，美匯有上破之勢，暫不宜造空

東京收市 最高 最低



美元╱日圓 １０９﹒９５ １１０﹒０１ １０９﹒７７

歐元╱美元 １﹒１３２７ １﹒１３２９ １﹒１３１８

英鎊╱美元 １﹒２９３７ １﹒２９３９ １﹒２９２６

美元╱瑞郎 １﹒０００１ １﹒０００３ ０﹒９９９３

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８４７９ ７﹒８４４７



《美元走勢》美國總統特朗普表示，暫未有計劃於３月１日前與國家主席習近平舉行峰會。

白宮經濟顧問庫德洛亦指，中美兩國距離達成貿易協定，仍有一段距離，但強調，兩國領袖於稍

後時間仍有會面機會。分析相信中美成功達成協議的機會正在下降，令投資者的避險情緒上升。

美匯指數繼續在近期重要阻力９６﹒７０附近徘徊，有上破之勢，暫不宜逆市造空。



日本去年１２月經通脹調整後的實質薪資按年上升１﹒４％，較前值上升０﹒４個百分點。

總計２０１８年全年當地實質薪資亦錄得０﹒２％的增幅，前值為下跌０﹒２％。同期，花紅收

入增加２﹒７％，反映企業盈利上升，增加了花紅的預算。日本將公布去年第四季ＧＤＰ初值，

預期按季增長達０﹒３％，相信日本可以擺脫連續兩季錄得負增長的局面。但美元勢強，日圓未

能走高，留意１１０﹒２０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒７０ １０８﹒３０ １１０﹒２０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０００ １﹒２８５０ １﹒３０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

