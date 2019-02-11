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即市新聞

11/02/2019 11:24

《真知灼見－溫灼培》本周焦點在中國、歐洲

　　《真知灼見》本周市場焦點將在中國。首先，相信市場將關注農曆年假後國內金融市場重開
的情況。數據方面，本周四（１４日）中國將公布１月份出入口及貿易平衡等數字。面對中美貿
易紛爭下，究竟對中國經濟將帶來多大影響，相信出入口數字將最能反映有關情況。當然，本周
更加不能忽略是新一輪的中美貿易談判。而談判將會在今天（１１日）於北京展開。據最新市場
消息指，假如是次談判有成果，美方或會把３月２日的談判期限延長。不過，延長談判不一定對
中國有利。因為已存在的關稅料會繼續打壓中國出口，而相信於本周四公布的１月份中國出入口
數字將能反映這情況。
　
　　本周另一重點將放在歐洲。按安排，英國首相文翠珊將於本周三（１３日）提文計劃Ｃ予國
會。雖然在這麼短的時間裏，市場普遍相信文翠珊難給予英國國會甚麼新方案，但正因現在距離
３月２９日的「脫歐」限期剩下不足５０天，可能會逼使英國國會通過延遲「脫歐」方案。在這
裡，我們要留意的重點在於「脫歐」方案一旦延遲，究竟會延遲多久。延遲日期愈長，例如一年
，即英國短期出現「硬脫歐」的風險愈低，這可有助英鎊反彈。相反，如只延遲數個月，這樣
「硬脫歐」的陰霾將會揮之不去，這不單會拖累英鎊，也會拖累歐元兌美元匯價，也會不利於全
球投資環境。所以投資者不能對英國的情況變化掉以輕心。反觀經濟數字方面，本周四（１４日
）歐元區將公布第四季ＧＤＰ的修正數字。由於初值公布區內第四季經濟按季比只有微弱的
０﹒２％增長，如稍向下調歐元區第四季經濟隨時變負增長。如這情況出現，將難免使投資者對
歐洲經濟憂慮加深。當然，這也會影響歐元匯價。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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