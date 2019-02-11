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即市新聞

11/02/2019 10:00

《保險觸覺－胡奕銘》淺談商業保險對中小企之重要性

　　《保險觸覺》新年伊始，很多中小企正磨拳擦掌，準備創一番大業。在拓展業務的同時，作
為經營者也會特別留意本地經濟環境、旅客數字，甚至是中美貿易糾紛等外在因素，以防範可能
出現的風險。不過，與業務相關的內在風險威脅，例如火災、水浸、盜竊或第三者責任等風險，
可造成的損失也不應忽視，以免影響業務發展。

＊轉移財物損失與第三者責任等風險＊

　　其實，無論大集團還是小商戶，同樣面對不同的經營風險，而中小企抵禦風險的能力較弱，
更應按其營商規模和業務性質投保一份合適的商業保險，將財物損失和第三者責任等風險轉移至
保險公司代為分擔，全面保障業務發展。
　　到底商業保險涵蓋哪些保障？一般而言主要保障可分為財物損失及第三者責任兩大範疇。前
者涵蓋設置於商舖內的財物包括設備、器材、存貨及貨辦等。後者則保障因其商業活動直接或間
接導致第三者受傷、身故或財物受損，令商戶要承擔的第三者責任。舉例如商舖的招牌意外倒下
造成第三者身體受傷或財物損毀，對方便可就其損失採取法律行動向有關商戶提出索償，金額動
輒由數百萬港元甚至上千萬港元不等。這些高額索償勢必對小商戶的業務運作造成一定打擊，甚
至有可能導致清盤。
　　此外，有些保險計劃更提供業務中斷、金錢損失或僱員補償（即法例規定的勞工保險）等保
障，為經營者提供更周全、更大的保障。

＊第三者責任索償保障可達千萬＊

　　商業保險中的公眾責任保障範圍，當中包括對第三者身體受傷及其財物受損的責任，及在保
險公司書面同意下受保商戶就有關索償而引致的法律費用及開支，最高賠償額以保單附內所列賠
償額為限。公眾責任保障保額金額可達千萬港元，足以為商戶抵禦這個巨大的風險。
　　正所謂「創業難，守業更難」，即使只是經營一間小小商舖，經營者也要付出大量心力，若
想無後顧之憂地專心拓展業務，在意外發生時將損失減至最低，就更需要一份周全的商業保險作
後盾。對於剛起步的中小企，建議先由基本保障入手，待業務上了軌道後按需要再增強保障，就
能在任何的發展階段也能安心地大展拳腳。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛董事總經理　一般保險業務　胡奕銘》

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