《環球趨勢－黃耀宗》待回調後吸納看好的資產

《環球趨勢》踏入豬年，在此祝大家諸事順利，身心健康！

２０１９年開局，風險資產價格出現急速升勢；本年截至２月４日，恆生指數及金價分別累

升８﹒３３％和７﹒３５％。筆者仍然維持中、長線看法，惟認為短線或會出現整固，讀者可先

行觀望，並趁回調後吸納中、長線具吸引力的資產。

筆者於去年底於各媒體曾分享２０１９年展望，當中部分所看好的資產包括︰１）股市可由

「估值修復」而帶動升勢。２）黃金價格不但受惠政局不明朗情況，而且美國國際息率見頂回落

亦有助金價回升等。筆者將簡略分享原因及部署︰

短線看淡原因︰市場自１２月已開始炒作美國加息步伐放緩，惟在最近美聯儲發布鴿派言論

後，美匯指數及美國１０年期國債息率卻沒有再創近期低位；相反，兩者價格則呈「雙腳」回升

。若以上情況在短線發展下去，料將會為港股及金價構成壓力。

中、長線對港股部署︰恆生指數自１月２２日初次形成「一浪追於一浪」的中、長線利好走

勢；惟日線圖的ＲＳＩ－９已達超買水平，且指數已接近２５０天移動平均線，加上現水平已達

去年第三季的蟹貨區，料短線或現沽壓。宜等待指數回調至１００天線及「雙底頸線」才再加注

吸納。

中、長線對金價部署︰金價自筆者於１１９０美元唱好後，金價持續攀升，更形成了２層的

上升通道，近期高位曾見１３２６美元。惟日線圖ＲＳＩ－９已現超買及頂背馳，料短線或因文

章早前提及的原因而作出調整。宜等待金價回調至第一層上升通道頂部才再加注吸納。

《晉裕集團首席投資策略師 黃耀宗》

