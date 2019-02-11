《積金有道－劉家怡》活到老做到老？如何避免『辛』一頁假退休

《積金有道》眾所周知，香港是全球人均壽命最長的城市，男性和女性的平均壽命分別達

８２歲和８８歲，大家可有想像過自己到達退休之齡時，是否有充足的儲備，去應付日常生活和

醫療開支，達致無憂「退休」？

最近我們發布了一個關於香港在職人士的理想退休生活調查結果，發現不少受訪者都出現儲

備不足情況，缺口更是歷次調查最高。而超過九成人料退休後須兼職幫補生活，變相「『辛』一

頁假退休」－－期望退休後開展新篇章，現實卻是要面對艱「辛」一頁，被逼退而不休，「活到

老 做到老」。



＊六成半港人儲備不足，缺口創歷年新高＊



究竟港人認為要多少錢才夠退休呢？今次調查發現，受訪者退休後冀擁３７５萬元（中位數

），理想退休年齡平均為６１歲。獨立精算結果顯示，高達六成半受訪者退休儲備不足，即是他

們退休時的預期儲備將不足以應付其理想退休生活所需的生活費，而這些儲備不足人士的儲備缺

口更高達１８５萬港元（中位數），創十次調查以來的新高。

「儲備不足」人士或要面對兩種情況：一是延遲９年退休繼續工作至７０歲，才可以儲夠理

想退休儲備金額；如果他們希望維持於６１歲退休，就要「就住洗」，削減每月生活費８４３４

元（中位數）。



＊未雨綢繆及早規劃＊



是次調查亦探討了港人對實現理想退休生活目標的看法，發現逾六成受訪者並無信心實現理

想退休儲備金額的目標，對未來退休生活相當悲觀。從調查中我們亦見到有４４％受訪者並無明

確的儲蓄或投資計劃，他們甚至預計５０歲才開始作部署。事實上，退休規劃宜作及早準備，所

以我們建議大家盡早訂立長遠且清晰的退休目標，運用複息效應，利用長時間投資來優化回報。

另外，調查反映受訪者一般理財態度傾向保守，每月撥作儲蓄或投資的金額中，有４４％集

中於銀行存款或定期；這個情況在年輕一族（１８－３４歲）當中更為明顯，他們的存款比率高

達５０％。我們提醒大家，別過份倚賴單一投資工具，或只投放於防守性資產，因未必能跑贏通

脹，長遠將會削弱購買力，做法不理想。年輕人的風險承受能力一般較高，在衡量個人財務狀況

後，可考慮採取較進取的投資策略，以獲取較高的潛在回報。

在新一年大家真的要好好規劃，以免墮進「『辛』一頁假退休」的局面。談到退休規劃，許

多人都很容易忽略了醫療方面的開支，我們將會在下一期專欄與大家詳細探討。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

