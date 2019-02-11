  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2019 10:45

《每周華語－黃溢華》今年投資市場仍維持極高波動

　　《每周華語》不少人仍耐心等待大灣區之政策報告。再三等待，且看大灣區之政策是否可以
為香港經濟注入新的生命力。中美談判，必有「戰果」，且「成功」，但今次之談判非一般之經
貿談判，因而不宜盲目相信一切順利！

　　踏入豬年，本地氣溫異常偏高且即日差異很大，年花也早開一周╱二周，未到初四╱初五，
年花差不多已盡開。２０１８年１２月，美股往下急波動，道指下破２２０００水平。聖誕日特
朗普有膽有色，叫人入市買股，話「便宜」云云。美市卻又於此刻止跌回升，道指升回２５００
０，指數來回６０００點，以美國市的市值看，十分之誇張。不久前，日本北海道、美中西部異
常寒冷，氣溫低至零下４０度有多！市場波動異常，地球村的氣候也一樣，極難分析。今年春節
，破紀錄地溫暖，如果維持下去，天災會更多。２０１８年年底，美加州巨大山火，損失慘重，
再保險商當然首當其衝，而加州最大的發電廠也因山火而申請破產保護令。
　
　　美國今年加息步伐可能「慢」一點，而通脹仍低，主要大國近十年不見「合理」高一些的通
脹水平，使通縮風險上升。事實上，一旦中美日歐洲經濟不振，通縮風險會上升。而中美今次貿
易談判，已非大手買黃豆及汽車的傳統項目那麼單純。因為中美角力已步入科技階段。美國面對
的「新」中國，亦要求在國際事務上有重要的話語權，而經濟亦須往高科技走。中國有１４億人
的市場，市場大，而美日歐各企業自然不會輕視此一市場。但中國全力進軍高科技又自身有巨大
的市場，美國擔心十分之自然。軍事相關之綜合科技，相信美俄仍領先。但高科技╱商業化之發
展，中國有優勢：因為中國自身有市場。
　
　　今次中美談判，筆者以為無太大的結果機會大。黃豆、汽車多生意，美國亦不一定滿意。而
５Ｇ系統之「爭」乃冰山一角的事情。中國有巨大的市場，但要全球一起「走」才發揮「大」的
優勢：俄國不太重視一些商業消費產品。軍工產品突出，但一般產品，甚而出口，亦只於本土買
賣。久而久之，俄國便自成「一國」。有國際貿易，但缺小接觸點！因而俄國「強」卻又未能融
入地球村之內。大家對俄國的認識有，但不全面。
　
　　中國１４億人大國。每分每秒都有中國遊客於全球消費。但管理╱調控中國的投入╱產出及
生產力，非一件易事，且分配亦不易平衡，更為公平。中國步入高科技產品年代，落後了，但亦
因為「落後」，而不用白花時間去尋找方向。今時今日，不用做「一哥」，做強大的科技國已不
錯。且中國有大市場，但只集中在自己的市場，但失去出口╱其他市場，亦不利全球經濟。美國
希望少一個競爭者，但形勢上，全球化已形成，無回頭路，不是英國希望脫歐成功之區域性的問
題：美國爭取優先，又要維持全球化，打壓中國（甚而其他國家），找任何一個藉口都可以；重
點是中國之大特朗普也敢動，那麼各小國不用反對美國「優先」之策，美國真的可以「任我行」
？美國全力優先有其因由，美累積之財赤已大到嚇人，美元制度有機會消失！中日英歐也明白美
元「倒下」，世界必大亂。
　
　　美股牛氣仍在，與「牛」「角力」，全球市場更為波動。鬥牛不一定勇士必勝，鬥牛：鬥牛
人也可以是輸家。舞高美股，有回購，低息支持，自然重要。但牛神終有「倒下」的一刻，美股
近一個月神奇反彈回２５０００水平，除非又有新政策及「減息」、企業業績好，否則美股狂牛
不易維持下去。
　
　　又快到「３．１１」！日本八年前東北大地震╱海嘯，引發了核災難。地球天災日多，因而
衍生更多市場波動。日本卅年以來經濟不振，不幸人口不斷老化中的日本，面對自身更大的挑戰
。人壽命日長，工作缺乏且福利支出巨大。大中小國也吃不消。而中印兩國，一旦進入人口「老
年期」之形勢如何？不易猜測。「３．１１」已過八年之久。核災使日本的經濟更為水深火熱，
而地球村今天形勢不清晰，根源也與人口太多太多有關。
　
　　鬥牛非易事：特朗普乃化身為「超人」、鬥牛之神。成也「ＱＥ」、敗也「ＱＥ」乎？！目
前「ＱＥ」退市中，但一有不對勁，必再停下來。今年全球有通縮風險，使息率去向於「ＱＥ」
退市更不易掌握了。

　　「ＱＥ」退市，多少推升「拆息」，亦使央行之息率政策多了考驗。市場少了資本，但美元
╱美股去向不易掌握，近日最不肯定的世事乃全球的氣候去向。地緣政局靜了下來，焦點仍在中
美「談判」，「５Ｇ」去向等才是關鍵所在：貿易談判「成功」並不足夠。

《資深市場人士　黃溢華》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態11/02/2019
敘利亞民主軍 剿ISIL最後據點
中國故事08/02/2019
【金豬運滯】A股豬年料續遭考驗 中美貿戰下月勢加碼
生財有道08/02/2019
【豬歲豐盈】18位社會財金名人，願各位新一年豐盛充足！
FOCUS08/02/2019
【FOCUS】侵侵「縮沙」豬年紅盤高開夢碎 港股後市或未算壞
生財有道08/02/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：友邦現價有買貴無買錯
剖析天下08/02/2019
得5G得天下 美勢追殺華為
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金