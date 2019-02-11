《每周華語－黃溢華》今年投資市場仍維持極高波動

《每周華語》不少人仍耐心等待大灣區之政策報告。再三等待，且看大灣區之政策是否可以

為香港經濟注入新的生命力。中美談判，必有「戰果」，且「成功」，但今次之談判非一般之經

貿談判，因而不宜盲目相信一切順利！



踏入豬年，本地氣溫異常偏高且即日差異很大，年花也早開一周╱二周，未到初四╱初五，

年花差不多已盡開。２０１８年１２月，美股往下急波動，道指下破２２０００水平。聖誕日特

朗普有膽有色，叫人入市買股，話「便宜」云云。美市卻又於此刻止跌回升，道指升回２５００

０，指數來回６０００點，以美國市的市值看，十分之誇張。不久前，日本北海道、美中西部異

常寒冷，氣溫低至零下４０度有多！市場波動異常，地球村的氣候也一樣，極難分析。今年春節

，破紀錄地溫暖，如果維持下去，天災會更多。２０１８年年底，美加州巨大山火，損失慘重，

再保險商當然首當其衝，而加州最大的發電廠也因山火而申請破產保護令。



美國今年加息步伐可能「慢」一點，而通脹仍低，主要大國近十年不見「合理」高一些的通

脹水平，使通縮風險上升。事實上，一旦中美日歐洲經濟不振，通縮風險會上升。而中美今次貿

易談判，已非大手買黃豆及汽車的傳統項目那麼單純。因為中美角力已步入科技階段。美國面對

的「新」中國，亦要求在國際事務上有重要的話語權，而經濟亦須往高科技走。中國有１４億人

的市場，市場大，而美日歐各企業自然不會輕視此一市場。但中國全力進軍高科技又自身有巨大

的市場，美國擔心十分之自然。軍事相關之綜合科技，相信美俄仍領先。但高科技╱商業化之發

展，中國有優勢：因為中國自身有市場。



今次中美談判，筆者以為無太大的結果機會大。黃豆、汽車多生意，美國亦不一定滿意。而

５Ｇ系統之「爭」乃冰山一角的事情。中國有巨大的市場，但要全球一起「走」才發揮「大」的

優勢：俄國不太重視一些商業消費產品。軍工產品突出，但一般產品，甚而出口，亦只於本土買

賣。久而久之，俄國便自成「一國」。有國際貿易，但缺小接觸點！因而俄國「強」卻又未能融

入地球村之內。大家對俄國的認識有，但不全面。



中國１４億人大國。每分每秒都有中國遊客於全球消費。但管理╱調控中國的投入╱產出及

生產力，非一件易事，且分配亦不易平衡，更為公平。中國步入高科技產品年代，落後了，但亦

因為「落後」，而不用白花時間去尋找方向。今時今日，不用做「一哥」，做強大的科技國已不

錯。且中國有大市場，但只集中在自己的市場，但失去出口╱其他市場，亦不利全球經濟。美國

希望少一個競爭者，但形勢上，全球化已形成，無回頭路，不是英國希望脫歐成功之區域性的問

題：美國爭取優先，又要維持全球化，打壓中國（甚而其他國家），找任何一個藉口都可以；重

點是中國之大特朗普也敢動，那麼各小國不用反對美國「優先」之策，美國真的可以「任我行」

？美國全力優先有其因由，美累積之財赤已大到嚇人，美元制度有機會消失！中日英歐也明白美

元「倒下」，世界必大亂。



美股牛氣仍在，與「牛」「角力」，全球市場更為波動。鬥牛不一定勇士必勝，鬥牛：鬥牛

人也可以是輸家。舞高美股，有回購，低息支持，自然重要。但牛神終有「倒下」的一刻，美股

近一個月神奇反彈回２５０００水平，除非又有新政策及「減息」、企業業績好，否則美股狂牛

不易維持下去。



又快到「３．１１」！日本八年前東北大地震╱海嘯，引發了核災難。地球天災日多，因而

衍生更多市場波動。日本卅年以來經濟不振，不幸人口不斷老化中的日本，面對自身更大的挑戰

。人壽命日長，工作缺乏且福利支出巨大。大中小國也吃不消。而中印兩國，一旦進入人口「老

年期」之形勢如何？不易猜測。「３．１１」已過八年之久。核災使日本的經濟更為水深火熱，

而地球村今天形勢不清晰，根源也與人口太多太多有關。



鬥牛非易事：特朗普乃化身為「超人」、鬥牛之神。成也「ＱＥ」、敗也「ＱＥ」乎？！目

前「ＱＥ」退市中，但一有不對勁，必再停下來。今年全球有通縮風險，使息率去向於「ＱＥ」

退市更不易掌握了。



「ＱＥ」退市，多少推升「拆息」，亦使央行之息率政策多了考驗。市場少了資本，但美元

╱美股去向不易掌握，近日最不肯定的世事乃全球的氣候去向。地緣政局靜了下來，焦點仍在中

美「談判」，「５Ｇ」去向等才是關鍵所在：貿易談判「成功」並不足夠。



《資深市場人士 黃溢華》

