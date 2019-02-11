《地產人眼－黃漢成》地產代理不易為，付出佣金物有所值

《地產人眼》不少地產代理招聘廣告，總以「百萬年薪不是夢」、「錢途無限」等吸引語句

作招徠，外間普遍認為地產代理賺錢極容易，只需輕輕鬆鬆帶客人去睇樓，然後游說客人購買，

接下來便賺得豐厚的佣金，然事實真的如此嗎？早前有發展商降低佣金比率，在業界引起軒然巨

波，筆者也想在此談談個人的看法。



先說一手地產物業項目，一般來說，代理佣金約物業價格之２﹒５－３％，但近年市場上流

行客人要求代理回佣的慣例，所以代理實質收取的佣金，往往是物業價格２％以下，別忘記代理

還需與公司分拆佣金，而且現今代理人數逾四萬人，正是僧多粥少，隨時十多個代理爭奪一張單

，真正能開單收到佣金的只是少數，而且這是個「零和遊戲」，客人買樓抽簽落選，代理的佣金

便完全落空。



於發展商而言，物業項目推出市場，為確保順利銷售，動輒需動用數百甚至上千名銷售人員

，然而發展商因為不是全年都有項目推售，故大多不會長期聘用這麼多人手，而市場上各路地產

代理，正好充當此任，所以佣金可視作聘用銷售臨時工的費用，而代理們要不斷尋找客人，然後

帶他們去參觀示範單位，甚至到建築地盤視察實際環境，隨後幫客人處理文件、入票，繼而進行

抽簽、選樓，若客人抽簽落選，則需在下一輪銷售從頭再來，有些代理甚至日後陪同買家一起收

樓，可見這些佣金，絕對稱得上是「辛苦錢」。



至於二手物業市場，代理的角色則更加重要，他們要不斷聯絡眾多業主放盤，亦要助買家在

萬千盤源中尋找心頭好，期間需要花上大量心力，更要不斷為買賣雙方進行議價斡旋，而香港代

理一般只向買家及賣家各收取物業價格１％的佣金，比起中外其他先進地區，可說是極低的比率

，所以不少專業投資者從來都不在佣金上議價，就是因為他們明白地產代理的價值和重要性，當

然筆者亦認同業界從業員要不斷提升自身的專業水準，讓客戶覺得所付的佣金物有所值。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

