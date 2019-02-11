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即市新聞

11/02/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》地產代理不易為，付出佣金物有所值

　　《地產人眼》不少地產代理招聘廣告，總以「百萬年薪不是夢」、「錢途無限」等吸引語句
作招徠，外間普遍認為地產代理賺錢極容易，只需輕輕鬆鬆帶客人去睇樓，然後游說客人購買，
接下來便賺得豐厚的佣金，然事實真的如此嗎？早前有發展商降低佣金比率，在業界引起軒然巨
波，筆者也想在此談談個人的看法。
　
　　先說一手地產物業項目，一般來說，代理佣金約物業價格之２﹒５－３％，但近年市場上流
行客人要求代理回佣的慣例，所以代理實質收取的佣金，往往是物業價格２％以下，別忘記代理
還需與公司分拆佣金，而且現今代理人數逾四萬人，正是僧多粥少，隨時十多個代理爭奪一張單
，真正能開單收到佣金的只是少數，而且這是個「零和遊戲」，客人買樓抽簽落選，代理的佣金
便完全落空。
　
　　於發展商而言，物業項目推出市場，為確保順利銷售，動輒需動用數百甚至上千名銷售人員
，然而發展商因為不是全年都有項目推售，故大多不會長期聘用這麼多人手，而市場上各路地產
代理，正好充當此任，所以佣金可視作聘用銷售臨時工的費用，而代理們要不斷尋找客人，然後
帶他們去參觀示範單位，甚至到建築地盤視察實際環境，隨後幫客人處理文件、入票，繼而進行
抽簽、選樓，若客人抽簽落選，則需在下一輪銷售從頭再來，有些代理甚至日後陪同買家一起收
樓，可見這些佣金，絕對稱得上是「辛苦錢」。
　
　　至於二手物業市場，代理的角色則更加重要，他們要不斷聯絡眾多業主放盤，亦要助買家在
萬千盤源中尋找心頭好，期間需要花上大量心力，更要不斷為買賣雙方進行議價斡旋，而香港代
理一般只向買家及賣家各收取物業價格１％的佣金，比起中外其他先進地區，可說是極低的比率
，所以不少專業投資者從來都不在佣金上議價，就是因為他們明白地產代理的價值和重要性，當
然筆者亦認同業界從業員要不斷提升自身的專業水準，讓客戶覺得所付的佣金物有所值。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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