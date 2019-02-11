《金石為開－黃威》避險情緒重燃，黃金對抗強美元

《金石為開》上周歐盟、英央行及澳儲行紛紛下調了對本國及地區的經濟增長預期，而美國

最近公布的數據表現不俗，拉大了市場對美國與其他地區增長預期的差距。美元持續受到追捧，

美匯指數錄得七連升，導致黃金承壓回撤。不過市場的風險情緒亦受到抑制，加上美聯儲離場繼

續軟化，金價觸底回升，收復了周內大部分跌幅，全周累計下跌０﹒３０％。



經濟增長放緩的陰霾再度籠罩市場。歐盟委員會上周將今年歐元區經濟增長預期由１﹒９％

大幅下調至１﹒３％，主要經濟體無一倖免；２０２０年則由１﹒７％輕微下調至１﹒６％。無

獨有偶，英央行亦認為英國經濟將在２０１９年進一步放緩，並將今明兩年的經濟增長預測分別

下調０﹒５及０﹒２個百分點，至１﹒２％及１﹒５％。相比之下，美國目前的經濟狀況顯得頗

為亮眼。早前大超預期的１月非農已經扭轉美元跌勢，在歐洲經濟疲弱、英國脫歐談判僵持的情

況下，美元的吸引力進一步增強。



＊諸多不明朗因素支撐黃金走勢＊



美匯指數至上周五（８日）已錄得七連升，再度回到１月下旬的反彈高位，著實令黃金承壓

。不過在歐盟下調經濟增長預期後，市場風險情緒亦受到明顯抑制。上周德國ＤＡＸ指數沖高回

落，倒跌２﹒４５％；標普５００指數震盪收平。避險情緒重燃推動金價觸底反彈，暫時頂住了

美元轉強的壓力。除此之外，美國的財政預算問題仍未完全解決，本周五（１５日）之前兩黨需

要達成一致，否則政府將再度陷入停擺；特朗普表態３月之前不會與習近平會面，亦令中美談判

的不確定性增加。諸多的不明朗因素都在支撐黃金走勢。



技術面看，金價整體的回撤幅度有限，上周五的上漲則打破了短線下行通道。在多空因素交

織的情況下，後市轉為高位震盪的機會較高。１３００美元被突破後已轉為支撐，目前保歷加通

道中軌亦距此不遠。日線ＲＳＩ仍位於６０附近，表明多頭依然佔據明顯優勢。投資者可依據小

時圖走位，短線以候低做多為主。



本周中美高級官員將於北京再度展開談判，而美國需要在周五之前通過新預算案以避免政府

停擺，兩者均為市場關注重點。數據方面主要留意美國延遲公布的四季度ＧＤＰ、１月ＣＰＩ及

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