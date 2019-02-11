《陶冬天下－陶冬》央行多轉向，國債少買家

《陶冬天下》西線無戰事，東線在放假，全球風險資產市場在平靜的環境中失去了方向，金

融價格有波動，無趨勢。上周的最大消息，是美國總統特朗普稱不會在３月１日之前有貿易峰會

，讓股市有所顛簸，不過總體而言，在一輪強勁的增槓桿、加風險權重之後，資金已經完成了對

全球資產的年初重新配置，暫時又沒有新的市場材料出現，於是觀望氣氛漸濃。鮑威爾在公開演

講中再次重申對加息進程「充滿耐心」，鼓勵了資金進入債市，美國十年期債券利率降至

２﹒６４％。英國議會投票授權政府就脫歐安排與歐盟重啟談判，布魯塞爾的回應強硬、冷淡，

英鎊對美元跌回到１﹒３樓下。美國對委內瑞拉的制裁升級，市場擔憂委國經濟崩潰影響原油供

應，同時傳言ＯＰＥＣ計劃延長現行的減產計劃，布蘭特原油期貨攀升到每桶６１﹒２美元。受

到淡水谷水壩災難衝擊，倫敦鐵礦石價格（６２％）飆升到每噸９０美元的兩年新高。



繼中國人民銀行、美國聯邦儲備局和歐洲央行之後，英格蘭銀行在上周也正式放棄連續加息

的計劃，並將英國經濟增長的預測下調到金融危機之後的最低水平。無獨有偶，澳大利亞央行的

政策語境變成鴿派，認為增長風險轉為下行，下一個政策動作可能為降息；印度儲備銀行則乾脆

直接減息了。在短短的八個月時間裏，全世界各大央行紛紛由貨幣環境正常化過程中中途退出，

或開始擴張，或暗示政策鬆綁，或考慮停止加息。促成這場央行歷史上罕見的「鷹變鴿」大轉身

的原因有三：第一，貿易摩擦所帶來的不確定性開始影響企業投資情緒；第二，全球股市在去年

暴跌並危害實體經濟健康；第三，英國脫歐、美國黨爭等政治氣候惡化給市場帶來強烈的不確定

性。美國的投資、中國的消費、歐洲的出口均轉弱，全球增長失速的可能性上升。筆者認為目前

的全球增長被高估了，但是衰退並非必然。各國央行退出的是自動設置的正常化模式，未來孰進

孰退仍取決於最新數據，並無定論。央行政策基調的搖擺，估計在２０１９年頗大，成為一個重

大的市場風險。



上周美國國債諮詢委員會（ＴＢＡＣ）在提交給財政部長努欽的一份信件中預測，於未來十

年美國需要發行１２萬億美元的國債以填補財政赤字。然而，對美債的海外需求在迅速冷卻，其

中中國所持有的美債數量正在減少，撇開兩國關係不談，中國外匯儲備下降導致了持有美債數量

減少。多數其他國家的主權基金也減少了對美債的持有，退休基金與保險基金購買美債的熱情已

經降溫。事實上，以新興市場國家外匯儲備暴增為標誌的海外購買美債熱潮已經退卻。對此的經

濟學處方是美國必須減少消費，大幅削減財政赤字，但是特朗普政府根本無意減少財政赤字，美

國的儲蓄率也難有大的增加。如此的話，美國政府的發債成本可能明顯上升，而此或導致進一步

的財政狀況惡化，甚至進入惡性循環。筆者因此得出的結論是，在可預見的將來，聯儲無法真正

退出ＱＥ，不僅經濟周期不配合，本國的財政狀況也不配合，一意孤行只會重演去年下半年的債

市－股市雙殺事件。



本周焦點：中美在北京重開高級官員貿易談判，能否取得進一步的進展實為市場關注點。美

國的ＣＰＩ和英國ＧＤＰ為重要經濟數據。美國需要在星期五之前通過預算案，以避免政府再次

停擺。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

