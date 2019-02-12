《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ調升台股權重，萬一點得而復失

《台股攻略》台股今日開高走高，升９３﹒４９點，收１００９７﹒７４點，成交金額為新

台幣１２２９﹒７３億元。

市場觀望美中貿易談判，美股周一（１１日）漲跌互見。台股權重在ＭＳＣＩ三大指數的最

新季調中均獲調升，台股今日穩步上攻，盤中更一度突破１０１００點。大立光升０﹒６３％，

收新台幣４０００元；鴻海旗下工業富聯納入ＭＳＣＩ全球標準型指數成分股，帶動鴻海上升

３％，收新台幣７２元；雖然台積電遭ＭＳＣＩ調降權重，但仍升０﹒８８％，收新台幣２３０

元。金融股今日表現穩健，納入ＭＳＣＩ全球標準型指數成分股的上海商銀升２﹒０５％，收新

台幣４４﹒７元；富邦金升０﹒３４％，收新台幣４４﹒３元；國泰金升０﹒８％，收新台幣

４３﹒９元；兆豐金升０﹒５７％，收新台幣２６﹒５５元。被動元件股國巨、華新科、信昌電

以及矽晶圓族群環球晶、嘉晶及台勝科等上揚，推升指數穩步墊高。傳產股方面，台塑、南亞、

台化及台塑化繼續上漲。

本周美中將進行第三次協商，短線或會造成股市大幅動盪，惟台股盤面上升勢頭不變，建議

投資者操作上避免追高，可等待震盪拉回時逢低布局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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