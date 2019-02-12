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即市新聞

12/02/2019 18:07

《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ調升台股權重，萬一點得而復失

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升９３﹒４９點，收１００９７﹒７４點，成交金額為新
台幣１２２９﹒７３億元。
　　市場觀望美中貿易談判，美股周一（１１日）漲跌互見。台股權重在ＭＳＣＩ三大指數的最
新季調中均獲調升，台股今日穩步上攻，盤中更一度突破１０１００點。大立光升０﹒６３％，
收新台幣４０００元；鴻海旗下工業富聯納入ＭＳＣＩ全球標準型指數成分股，帶動鴻海上升
３％，收新台幣７２元；雖然台積電遭ＭＳＣＩ調降權重，但仍升０﹒８８％，收新台幣２３０
元。金融股今日表現穩健，納入ＭＳＣＩ全球標準型指數成分股的上海商銀升２﹒０５％，收新
台幣４４﹒７元；富邦金升０﹒３４％，收新台幣４４﹒３元；國泰金升０﹒８％，收新台幣
４３﹒９元；兆豐金升０﹒５７％，收新台幣２６﹒５５元。被動元件股國巨、華新科、信昌電
以及矽晶圓族群環球晶、嘉晶及台勝科等上揚，推升指數穩步墊高。傳產股方面，台塑、南亞、
台化及台塑化繼續上漲。
　　本周美中將進行第三次協商，短線或會造成股市大幅動盪，惟台股盤面上升勢頭不變，建議
投資者操作上避免追高，可等待震盪拉回時逢低布局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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