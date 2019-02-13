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即市新聞

13/02/2019 08:58

《套期保值－蕭猷華》恒指３月中見３００００點機會愈來愈大

　　《套期保值》港股踏入豬年走勢理想，在２８０００點水平整固，成交未有大幅增加，每日
維持在９００億元左右，顯示散戶未有大舉入市，不少投資者信心仍未夠，反而對後市上升更有
利，筆者對後市看法不變，大漲小回，繼續看好。
　　筆者重申投資者不能以現在的經濟數據來評估現在的估值是否合理，因為股市是反映未來半
年之後的經濟狀況。因此，必須要預測半年後的經濟、政治環境如何，否則就會給股市拖著走。
　　筆者繼續認為中美貿易談判最終將會取得協議，就算延長談判時間也好，對股市亦屬正面消
息，筆者相信中、美雙方極需要一份協議來振興經濟，尤其中國經濟環境倒退，過去幾次談判顯
示中方已作出明顯讓步；另一方面，特朗普政府面對著內憂外患，對內處處受到民主黨進逼，所
以對外特朗普必須要做出一些成績出來，為民望也好、為連任總統部署亦好。故此，中美兩方都
需要一份貿易協議來刺激股市，尤其特朗普政府。
　　與此同時，內地過去數月多次「放水」，料刺激經濟政策繼續出台，筆者預期半年之後，內
地經濟將會向上，Ａ股今年會有明顯升幅。故此，千萬不能等待經濟數據好轉才買入，不要用散
戶的心態，若等到所有數據利好才買入的話，到時恆生指數已經３００００點以上了。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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