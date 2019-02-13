《凱文隨筆－凱文》特朗普時代，黑臉白臉齊登場

《凱文隨筆－凱文》美國總統特朗普最近接受《紐約時報》訪問時指，在幾名已宣布會參選

下屆（２０２０年）總統選舉的候選人當中，民主黨加州參議員卡瑪拉哈里斯（Ｋａｍａｌａ

Ｈａｒｒｉｓ）是最強的對手。哈里斯馬上人氣暴漲，《紐約時報》也就開始挖她的歷史出來讓

讀者看看。



話說哈里斯在２００４年獲委任為三藩市地方檢察官只三個月，就發生一宗黑幫分子用自動

步槍殺死警員事件，警方與民主黨員都齊聲要求將兇手判以死判，哈里斯發表聲明，指她不會尋

求這種判決。「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，極具氣魄。



她指這是原則問題，死刑只是歧視黑人及窮人，無助於遏止謀殺案。哈里斯是首名委獲任三

藩市地方檢察官的有色人種。十年後，哈里斯當了加州檢察官，這個原則已蕩然無存。當一名法

官宣布死刑違憲時，她馬上上訴。



美國政客就是這樣，中美建交以來，美國說只承認一個中國，但４０年來就是不斷向台灣售

賣軍火。論者喜歡從歷史，文化背景角度臚列中台無法和平統一的原因，然而，始作俑者，仍是

美國。



軍事專家指，兩個各自擁有核武的國家是不會打仗的，真的嗎？幾乎百分之九十九的專家都

說特朗普無法當選總統，他卻做了總統，傳統智慧還靠譜嗎？美國戰艦最近數天不斷在海南水域

內挑釁，中國的態度是克制，美國的意圖則是測試底線。中國在過去２００年都是處於捱打局面

，時至今日，一切都改變了，也許我們還未作好打仗的準備，一旦作好準備，今後一切的仗都不

會再打了。



中國經濟歷六十年之久，才由一窮二白，變成目前規模，正致力邁向小康社會，中途若出紕

漏，確實不智，更不是百姓之福，故在貿易談判或水域爭端中總是抱克制態度，這種忍讓精神不

是懦弱，只是顧全大局而已。相信我們這一代的領導人，比上一代的鄧小平等更具智慧。翻翻

《鄧小平文選》，不難發現，他們那代人是如何在艱苦危難的境地將中國打造成今天的局面，我

們目前的國力絕對遠遠超越當年。在９０天貿易談判即將結束的關鍵時刻，就以平常心作好最壞

準備，迎接光明前途。



美國國務卿蓬佩奧正出訪中歐，第一站是匈牙利，公然威嚇匈牙利不要使用「華為」的設備

，否則美國將「比較難以與他們合作」，亦指俄羅斯總統普京在北約盟友間挑撥離間。特朗普面

對記者，口口聲聲「我很尊重普京」、「我與習主席是好朋友」，黑臉白臉策略同步推出。匈牙

利外長西亞爾托（Ｐｅｔｅｒ Ｓｚｉｊｊａｒｔｏ）的回應叫人欣喜：老奸巨猾

（ｅｎｏｒｍｏｕｓ ｈｙｐｏｃｒｉｓｙ）。《凱文》



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

