《專家之言－何志銘》港股２８０００╱５００上落，中美貿談未明

《專家之言》港股按目前型態而言，在暫時缺乏利好消息情況下，料僅會２８０００點至

２８５００點之間波動，因中美貿易談判始終未明朗，投資者採取趁高獲利策略亦合理，尤其是

部分新經濟股急漲只是炒作「入摩」，後勁不會持續，估計恆指要再推動抽升相當困難，而且中

美就知識產權及中國製造２０２５等問題上不容易解決，後市仍然有變數。當然仍要留意英國首

相文翠珊向英國下議院說明「脫歐」的最新進展，及美國總統特朗普和哥倫比亞總統在白宮會晤

，討論委內瑞拉局勢等問題。《獨立評股人 何志銘》

