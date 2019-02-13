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13/02/2019 09:05

《專家之言－何志銘》港股２８０００╱５００上落，中美貿談未明

　　《專家之言》港股按目前型態而言，在暫時缺乏利好消息情況下，料僅會２８０００點至
２８５００點之間波動，因中美貿易談判始終未明朗，投資者採取趁高獲利策略亦合理，尤其是
部分新經濟股急漲只是炒作「入摩」，後勁不會持續，估計恆指要再推動抽升相當困難，而且中
美就知識產權及中國製造２０２５等問題上不容易解決，後市仍然有變數。當然仍要留意英國首
相文翠珊向英國下議院說明「脫歐」的最新進展，及美國總統特朗普和哥倫比亞總統在白宮會晤
，討論委內瑞拉局勢等問題。《獨立評股人　何志銘》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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