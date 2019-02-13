《專家之言》港股按目前型態而言，在暫時缺乏利好消息情況下，料僅會２８０００點至
２８５００點之間波動，因中美貿易談判始終未明朗，投資者採取趁高獲利策略亦合理，尤其是
部分新經濟股急漲只是炒作「入摩」，後勁不會持續，估計恆指要再推動抽升相當困難，而且中
美就知識產權及中國製造２０２５等問題上不容易解決，後市仍然有變數。當然仍要留意英國首
相文翠珊向英國下議院說明「脫歐」的最新進展，及美國總統特朗普和哥倫比亞總統在白宮會晤
，討論委內瑞拉局勢等問題。《獨立評股人 何志銘》
13/02/2019 09:05
《專家之言－何志銘》港股２８０００╱５００上落，中美貿談未明
《專家之言》港股按目前型態而言，在暫時缺乏利好消息情況下，料僅會２８０００點至
２８５００點之間波動，因中美貿易談判始終未明朗，投資者採取趁高獲利策略亦合理，尤其是
部分新經濟股急漲只是炒作「入摩」，後勁不會持續，估計恆指要再推動抽升相當困難，而且中
美就知識產權及中國製造２０２５等問題上不容易解決，後市仍然有變數。當然仍要留意英國首
相文翠珊向英國下議院說明「脫歐」的最新進展，及美國總統特朗普和哥倫比亞總統在白宮會晤
，討論委內瑞拉局勢等問題。《獨立評股人 何志銘》
|中國故事13/02/2019
陶冬：內地今年「保6」艱難 惟十年後料實力不遜美國
|生財有道13/02/2019
【生發發威威】李偉傑：港交所超買待十天線吸納 業績因素已反映
|FOCUS13/02/2019
【FOCUS】另類致勝波動市 須熟諳侵侵心理?
|生財有道13/02/2019
《開市Good Morning》林家亨籲2月底前趁高沽貨
|生財有道13/02/2019
資產資本質素改善 工行有望修復估值
|生財有道13/02/2019
國民消費升級 復星旅文打造度假版圖
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰