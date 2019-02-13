《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，今小跌作收

《台股攻略》台股今日開高震盪，跌７﹒１６點，收１００９０﹒５８點，成交金額為新台

幣１３８３﹒２３億元。

台股早盤一度攻克半年線，惟大型權值股不表態，僅靠櫃買中小型股難撐大局，指數開高走

低。台積電今日跌新台幣１元，收新台幣２２９元。鴻海平盤收新台幣７２元。大立光跌新台幣

１０元，收新台幣３９９０元。可成跌超過４％，收新台幣２３５元。華碩、日月光投控、廣達

、統一超、統一、正新及台化等權值股也走跌。中小型股今日強勢，當中以被動元件股最為強勁

，大毅、華新科、禾伸堂、信昌電及華容均收漲停板，天揚及奇力新也升超過９％，國巨收漲

８﹒６６％，其餘蜜望實、立隆電、日電貿及智寶等也表現亮麗。矽晶圓族群方面，合晶及中美

晶亮燈漲停，環球晶升超過９％，漢磊及台勝科也勁揚。金融股方面，國泰金及富邦金等支撐金

融類股指數向上。

美中貿易談判進度優於預期，加上美國聯儲局態度轉鴿派，台股早前的悲觀氣氛已趨緩和，

後續若要突破上方壓力還得待美中貿易戰清除疑慮，方能重新評估企業獲利以及市場前景，預計

台股不易站穩萬點，加上第二季為電子淡季，不排除台股有機會下跌。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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