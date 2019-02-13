《古臣周記－古臣》股債金匯「怪現象」，香江短期遭殃？

《古臣周記》農曆新年假期返到嚟，阿臣先喺到同大家拜個年，祝大家今年身體健康，財源

廣進。

喺新年期間，雖然中港兩地魚缸休市，不過外圍就發生咗好多事，歐盟、英國、澳洲都分別

下調今年經濟增長預測，再加上中美貿易戰似乎時傾時停，魚缸都係喺２８０００關口位整固，

上下波幅唔多，一個「悶」字啊！



＊聯儲局主席放鴿，美元反轉強＊



講返外圍阿臣最近發現咗一個現象，或者可以同缸友分享下。聯儲局主席鮑威爾早前「放鴿

」，不論係香江定花旗國嘅魚缸都有反彈，香江呢邊連升六個星期累積升達２４４２點，而花旗

國就以標普５００指數為例，就由上年１２月低位２３５１升逾１４巴仙到噚晚（１２日）收市

２７４４點。不過，有留意埋債市嘅缸友，亦會發現投資者同時對花旗國十年期國債有同樣需求

，美債孳息已經由２﹒７厘嘅水平，跌到２﹒６厘嘅水平，債價上升債息下跌，意味投資者同時

對債券嘅需求增加。資金唔單止係流入美股美債，同時仍走入日債同德國國債，日債同德債收益

率曾經鈔別去到兩年同兩年半低位。

外媒分析資金同時流入股債兩個孖屐，係「唔正常」嘅現象，分析話反映投資未對環球經濟

有憂慮，而現時標指亦自１２月初以來首次收在２００天線之上，咁表示標指仲喺一個良好嘅上

升勢頭上。報道引述富國銀行（Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ）分析，最後結果可能資金再次流出債

市，令到十年期美債息再次重上３厘嘅水平。缸友如果唔係善忘，應該都仲記得嚿年美債息重上

３厘之後，香江股缸跌成點，大家都要有心理及實際準備好啲。

要講避險情緒，另一個現象都值得缸友留意。美匯指數喺聯儲局主席「放鴿」下，唔單只無

走弱到，反且變得更強，星期一（１１日）更加連漲８日，係兩年嚟最長升勢，曾經重上９７水

平，現時報９６﹒６７，但仍然高過嚿年１２月中聯儲局加息０﹒２５厘之後嘅水平，而更加「

奇怪」嘅現象係，金價即使喺美金走強之下都無咩下跌，仍然企喺１３００美金呢個重要支持位

，對比之前美匯指數喺９７嘅時侯，金價都只係喺１２６０至１２５０美金嘅位置，無疑係大家

對經濟前景都唔樂觀，「十五十六」所以買定兩手準備。美元若果繼續強勢之下，對新興市場都

唔會有好處，隨時令到市場再陷入困境，對香江亦唔會係一個好處。

現時香江魚缸多次喺二萬八關口唔上唔落，同時似乎想企上２５０天線嘅位置

（約２８３５１點），但後市點走好大機會都係睇聽日（１４日）起中美貿易會談會點行，但喺

有結果之前，缸友們或者先減減磅會比較明智。



＊金界業績惹憧憬，現價可買入＊



現時指數似乎都係唔上唔落多，或者又要重返上年一句大家都講嘅「炒股唔炒市」，要留意

一啲強勢嘅股份，５Ｇ概念股自然不再話下，古臣同時幾睇好一隻今日將公布業績嘅金界

（０３９１８），佢上年９月底止頭三季博彩總收入大約係１０﹒７１億美金，按年大升約

９３﹒６巴仙，而２０１７年整年收入有９﹒５６億美金，就咁睇單計上年頭三季已經超過

２０１７年整年收入，所以上年嘅成績應該唔錯，但現價略高亦防業績有咩差錯，所以穩陣啲，

缸友可以睇埋今日業績如何再考慮買入。

另外，兩隻魚毛新創建（００６５９）同潤電（００８３６），前者今日最高見１９﹒８銀

，再上２０銀似乎無難度，後者亦彈上１６銀關口，不過已經見到明顯阻力，或者再上仍要等一

段時間。



表列截至２月１３日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

寶勝 １００００股 １﹒５６元 １﹒５３元 １５３００元

新創建 １０００股 １７﹒２４元 １９﹒５６元 １９５６０元

華潤電力 ２０００股 １５﹒９０元 １６﹒０２元 ３２０４０元

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股票市值 ： ６６９００元

剩餘現金 ： ８９３７０元

組合淨值 ：１５６２７０元

組合本月收益表現： ＋ ３﹒８％（截至上月底止組合淨值：１５０４９０元）

組合累計收益表現： ＋４８﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

