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13/02/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動加快擴張

　　《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年１月份加大擴張力度，連同製造業
採購經理指數ＰＭＩ收縮速度有所緩和，意味實體經濟於新的一年可保穩中有進發展態勢。中央
經濟工作會議不僅力促製造業於今年高質量發展，更「要推動先進製造業和現代服務業深度融合
」，相信製造業會與服務業再度比冀齊擴，力抵特朗普舖天蓋地之封殺。
　
＊現代服務業與先進製造業深度融合＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年１月份達
５４﹒７，較對上一個月大幅增長０﹒９個百分點，連同２０１８年１２月５３﹒８環比增加
０﹒４個百分點，成二連升，並結束了２０１８年１１月份５３﹒４環比跌０﹒５個百分點和
１０月份環比大跌１個百分點二連跌之劣況，和力逼９月份５４﹒９之２０１８年全年最高，相
信在中央的以供給側改革政策支持和推動底下，不斷強化和壯大以內需，抵抗特朗普牽頭力圖制
華反華劣舉之壓。
　　非製造業再度加大擴張力度，主要受惠於（甲）服務業，最新情況為（一）商業活動指數於
２０１９年１月份達５３﹒６，較對上一個月大幅上升１﹒３個百分點，相對於對上幾個月即
２０１８年１２月份５２﹒３環比低０﹒１個百分點、１１月份的５２﹒４增０﹒３個百分點、
１０月份５２﹒１大跌１﹒３個百分點，反覆中有較強的回穩和擴張訊號。
　　從國家統計局的資料作稍為具體的評釋：（Ｉ）「從行業大類看，批發業、鐵路運輸業、航
空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務業、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指
數位於５７以上較高景氣區間」，其中有擴張的服務業的商業活動指數於２０１９年１月份所處
的是５７，即使低於對上一個月的６０凡３個百分點，而又略為高於２０１８年１１月份的５６
，則與２０１８年１２月份同樣稱為處於「高位景氣區間」，即較１１月份所形容的「較高景氣
區間」，有所提升，顯示行業實現較快增長。
　　最惹人注目的，該是有擴張行業中列於首位者之（ｉ）批發業，乃多時未見的難得高速擴張
，而批發業與零售業有相對直接和密切的關係，並意味著零售業的經營者對業務前景感到信心，
才會向批發商增加訂貨，使批發業明顯加大擴張商務活動力度。
　　緊接著為（ｉｉ）鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業，意味著人流、物流遲是月份相當頻仍
，為經濟活動有重新擴張的良性啟示。
　　再看（ｉｉｉ）電信廣播電視和衛星傳輸服務之擴張，乃受惠於經濟信息化、技術化的新層
面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投資
、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求更
殷。即使互聯網軟件信息技術服務業，未有擠身於５７擴張之數，卻非收縮之列，相信是擴張力
度略低於５７。
　
＊業務活動預期指數高顯行業前景不錯＊
　
　　值得留意者，更是（ｉｖ）貨幣金融服務、保險業商業活動指數位於５７景氣區間，此為現
代服務業。
　　（ＩＩ）商業活動差勁者，為「資本市場服務、房地產等行業位於收縮區間，業務總量繼續
減少」，其中房地產業已連續四個月列入回落之列，似顯示樓市所處的調整期未完。中共中央總
書記習近平於２０１８年７月３１日主持的中共中央舉行會議，強調「下決心解決好房地產市場
問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期」，故房地產市道只要適度減縮，反有助居
民置業也。
　　服務業的（二）新訂單分類指數於２０１９年１月份５１，環比增長持平於２０１８年１２
月份５０﹒４所達之０﹒４個百分點，比１１月份持平於對上一個月份的５０﹒１之況要好。
　　（三）投入品價格分類指數於２０１９年１月份即使環比增２﹒２個百分點至５１﹒８，但
（四）銷售價格分類指數於是月份亦升２﹒１個百分點，但所達４９﹒４，仍屬輕微收縮。
　　問題是（四）從業人員分類指數４７﹒８環比升０﹒１個百分點，仍遠離５０之數，不佳也

　　（乙）建築業擴張力度再明顯放緩：（ｉ）商務活動指數於２０１９年１月份所達６０﹒９
，環比大幅下跌１﹒７個百分點，表現遠遜於２０１８年１２月份達６２﹒６環比增長３﹒３個
百分點，而１１月份５９﹒３環比急跌４﹒６個百分點，屬反覆回落之況。此業之（ｉｉ）新訂
單分類指數則回落０﹒７個百分點至５５﹒８，而２０１８年１２月份則於持平於１１月份的
５６﹒５，仍屬重新納入臨界點５０以上的擴張水平凡五個月，不錯也。
　　和（ｉｉｉ）投入產品價格分類指數５３﹒１，環比升０﹒３個百分點，（ｉｖ）銷售價格
回升２﹒８個百分點至５１﹒９，在擴張力度不斷放緩之際顯然會有礙業務的未來發展。
　　（ｖ）從業人員分類指數跌０﹒４個百分點至５３﹒１。
　　（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年１月份環比跌１﹒２個百分點，至低於６０的
５９﹒６水平，相對於２０１８年１２月份達６０﹒８環比跌０﹒１個百分點的情況更差，主要
受困於建築業環比即使未再延續對上一個月大跌３﹒８個百分點，仍處６４﹒５近期較低水平，
而服務業５８﹒８更回落１﹒４個百分點和低於６０。此當非理想的態勢。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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