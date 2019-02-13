《美元走勢－羅明立》文翠珊辭職傳聞凸顯英前景不明朗，英鎊可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７０ １１０﹒４０ １１０﹒４６

歐元╱美元 １﹒１３４２ １﹒１３２４ １﹒１３３０

英鎊╱美元 １﹒２９２１ １﹒２８８５ １﹒２８９２

美元╱瑞郎 １﹒００６６ １﹒００４５ １﹒００５９

美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４６３ ７﹒８４８５



《美元走勢》美國總統特朗普表示，民主共和兩黨達成撥款共識，避免政府再度停攏，但他

仍然積極爭取興建邊境圍牆。此外，特朗普又指，倘若中美貿易磋商取得良好進展，他會考慮延

長原定於３月１日起調高中國進口關稅的限期。其言論降低投資者對貿易戰的憂慮，刺激美股上

升，而美匯指數則轉升為跌，短線料於９６﹒６５附近徘徊，後市整固機會較大。



英國傳媒報道，首相文翠珊向閣員暗示，計劃在本年夏季英國順利「脫歐」後，辭任首相職

位，並於１０月年會時，為保守黨定出新黨魁的時間表。文翠珊希望趁自己還有政治能量的時候

退位，以便選出合意的繼任人，估計她會盡力阻止前外相約翰遜繼任。消息預示英國政治前景不

明朗，不利英鎊走勢。英鎊兌美元短線反覆向下，高沽為合。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３７０ １﹒１２５０ １﹒１４２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９３０ １﹒２８１０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

