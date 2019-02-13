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即市新聞

13/02/2019 14:22

《美元走勢－羅明立》文翠珊辭職傳聞凸顯英前景不明朗，英鎊可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７０　　　１１０﹒４０　　　１１０﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４２　　　１﹒１３２４　　　１﹒１３３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２１　　　１﹒２８８５　　　１﹒２８９２
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００６６　　　１﹒００４５　　　１﹒００５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８５　　　７﹒８４６３　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，民主共和兩黨達成撥款共識，避免政府再度停攏，但他
仍然積極爭取興建邊境圍牆。此外，特朗普又指，倘若中美貿易磋商取得良好進展，他會考慮延
長原定於３月１日起調高中國進口關稅的限期。其言論降低投資者對貿易戰的憂慮，刺激美股上
升，而美匯指數則轉升為跌，短線料於９６﹒６５附近徘徊，後市整固機會較大。
　
　　英國傳媒報道，首相文翠珊向閣員暗示，計劃在本年夏季英國順利「脫歐」後，辭任首相職
位，並於１０月年會時，為保守黨定出新黨魁的時間表。文翠珊希望趁自己還有政治能量的時候
退位，以便選出合意的繼任人，估計她會盡力阻止前外相約翰遜繼任。消息預示英國政治前景不
明朗，不利英鎊走勢。英鎊兌美元短線反覆向下，高沽為合。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３７０　　　１﹒１２５０　　　１﹒１４２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９３０　　　１﹒２８１０　　　１﹒３０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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