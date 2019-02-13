《美元走勢－羅明立》文翠珊辭職傳聞凸顯英前景不明朗，英鎊可沽

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒７０ １１０﹒４０ １１０﹒４６
歐元╱美元 １﹒１３４２ １﹒１３２４ １﹒１３３０
英鎊╱美元 １﹒２９２１ １﹒２８８５ １﹒２８９２
美元╱瑞郎 １﹒００６６ １﹒００４５ １﹒００５９
美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４６３ ７﹒８４８５
《美元走勢》美國總統特朗普表示，民主共和兩黨達成撥款共識，避免政府再度停攏，但他
仍然積極爭取興建邊境圍牆。此外，特朗普又指，倘若中美貿易磋商取得良好進展，他會考慮延
長原定於３月１日起調高中國進口關稅的限期。其言論降低投資者對貿易戰的憂慮，刺激美股上
升，而美匯指數則轉升為跌，短線料於９６﹒６５附近徘徊，後市整固機會較大。
英國傳媒報道，首相文翠珊向閣員暗示，計劃在本年夏季英國順利「脫歐」後，辭任首相職
位，並於１０月年會時，為保守黨定出新黨魁的時間表。文翠珊希望趁自己還有政治能量的時候
退位，以便選出合意的繼任人，估計她會盡力阻止前外相約翰遜繼任。消息預示英國政治前景不
明朗，不利英鎊走勢。英鎊兌美元短線反覆向下，高沽為合。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３７０ １﹒１２５０ １﹒１４２０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９３０ １﹒２８１０ １﹒３０００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》