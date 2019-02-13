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即市新聞

13/02/2019 11:28

《真知灼見－溫灼培》加元為何１月升踏入２月跌？

　　《真知灼見》加元由１月初約１﹒３６５０兌１美元低位，一直攀至２月１日高見靠近
１﹒３０８０兌１美元。出現這情況並非無因；踏入１月份紐約期油價格從接近４４美元低位反
彈，成為了加元上升的首個原因。一點不要忘記，在加拿大整體出口當中有著兩成是石油；油價
升當可有利擴大加拿大出口收益，令加元匯價走強。其次，加央行於１月９日議息會上揚言其加
息貨幣政策方向不變。當全球央行相繼考慮停止加息，甚至轉向作出減息，加央行仍謂其有加息
空間，這當然吸引全球資金轉往加元。
　
＊息口政策方向成關鍵＊
　
　　踏入２月份形勢出現了轉變。首先，紐約期油價格於約５６美元高位似已見頂。出現這情況
亦非無因；美國能源信息局（ＵＳ　ＥＩＡ）發表報告預期美國產油將繼續大幅增加，而進入了
２月份，歐美冬季剩餘日子已不多，季節上這會減少歐美對發熱用油需求，不利油價。油價難上
升，也限制了加元匯價升勢。至於導致加元於２月轉弱的最大原因，相信是市場開始質疑當全球
也從收緊貨幣政策轉向寬鬆，當中就是澳央行也改口風，指日後貨幣政策將可加可減。加拿大作
為外向型經濟體，其央行又如何能繼續維持加息政策方向？再加上加元匯價已相對高企，使加元
回落。
　　技術上暫料加元於１﹒３１５０－１﹒３３５０兌１美元水平徘徊，下一步左右加元匯價因
素相信要看中美貿易談判結果，以及於３月６日加央行議息會，看加央行會否改變其１月貨幣政
策方向。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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