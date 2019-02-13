《真知灼見－溫灼培》加元為何１月升踏入２月跌？

《真知灼見》加元由１月初約１﹒３６５０兌１美元低位，一直攀至２月１日高見靠近

１﹒３０８０兌１美元。出現這情況並非無因；踏入１月份紐約期油價格從接近４４美元低位反

彈，成為了加元上升的首個原因。一點不要忘記，在加拿大整體出口當中有著兩成是石油；油價

升當可有利擴大加拿大出口收益，令加元匯價走強。其次，加央行於１月９日議息會上揚言其加

息貨幣政策方向不變。當全球央行相繼考慮停止加息，甚至轉向作出減息，加央行仍謂其有加息

空間，這當然吸引全球資金轉往加元。



＊息口政策方向成關鍵＊



踏入２月份形勢出現了轉變。首先，紐約期油價格於約５６美元高位似已見頂。出現這情況

亦非無因；美國能源信息局（ＵＳ ＥＩＡ）發表報告預期美國產油將繼續大幅增加，而進入了

２月份，歐美冬季剩餘日子已不多，季節上這會減少歐美對發熱用油需求，不利油價。油價難上

升，也限制了加元匯價升勢。至於導致加元於２月轉弱的最大原因，相信是市場開始質疑當全球

也從收緊貨幣政策轉向寬鬆，當中就是澳央行也改口風，指日後貨幣政策將可加可減。加拿大作

為外向型經濟體，其央行又如何能繼續維持加息政策方向？再加上加元匯價已相對高企，使加元

回落。

技術上暫料加元於１﹒３１５０－１﹒３３５０兌１美元水平徘徊，下一步左右加元匯價因

素相信要看中美貿易談判結果，以及於３月６日加央行議息會，看加央行會否改變其１月貨幣政

策方向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

