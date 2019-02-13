《廣匯論勢－鄭廣復》歐元重新走強還看１﹒１３４０

《廣匯論勢》近期市場炒作焦點不是美、中貿易戰，就是英國脫歐困局。關於今輪美、中貿

易談判，達成和解或所謂雙贏協議幾乎是肯定的，因為共和黨在中期選後失勢，狂人拿甚麼去為

明年的大選爭取選票？然而，筆者認為，以中期選的大反轉結果來看，狂人連任的可能性極微，

但民主黨亦應該知道，他們之所以奪回眾議院控制權，並非他們做了甚麼好事，而是對手做了不

得人心的事。



若然我是狂人，在餘下兩年必會盡可能不推行任何針對國內的政策，因為這只會讓民主黨有

機會在眾議院爭取表現的機會，而且幾可肯定都會被否決，故此，狂人在今後兩年必定主力對外

，從而轉移選民焦點，更令民主黨得眾院而無所用，而中國肯定成為主要打擊目標。在與中國交

惡的情況下，狂人將不敢對歐洲下毒手，何況在孟晚舟事件上，美國極需要歐洲配合，打擊華為

在國際上的５Ｇ領導地位。至於北韓則可不必理會。



＊英國縱硬脫歐亦非絕症＊



至於英國脫歐進程，投資者或許會同意市場一般分析員的見解（甚至英倫銀行行長卡尼的觀

點），一旦出現所謂硬脫歐，英國經濟就會受到巨大衝擊，並會陷入經濟衰退，因此英鎊匯價受

到打壓。我只舉個例子，我曾進行七天的斷食（期間不進食固體食品，只飲有機蜜糖），七天內

體重降了１０磅，若然我去看醫生，醫生發現我體重突降，他肯定會認為我得了重症！各位想想

這個例子與英國脫歐對經濟表現的影響所何關係。因此，筆者絕不懷疑英鎊未來將會重返

１﹒４０以上！



英鎊兌美元昨天（１２日）低見１﹒２８３３後反彈，今早（１３日）重上１﹒２９水平，

一如筆者所料在１﹒２８３０水平見支持，故仍然維持收低於該位才轉跌的觀點；從日線圖所見

，匯價已失守２０日ＳＭＡ（１﹒３００２），短期反彈阻力為１﹒２８４５及２０日ＳＭＡ，

江恩正方形水平角１﹒２９８７仍然是短期重要阻力。歐元兌美元雖呈雙日轉向，但未確認重新

轉強，且匯價今早亦在１﹒１３４０的江恩正方形水平角受阻，重新守穩該位才可重新看好，否

則下試１﹒１０機會仍然存在。



＊金價仍有下試１３００風險＊



金價仍然守穩在１３００美元以上，但日線圖陰陽燭形態已在上周呈現轉跌訊號，除非金價

收高於１３１６美元，否則，以目前形態來看，短期仍然傾向下試１３００美元關口，甚或

１２９０美元的江恩正方形３１５度角支持，目前較大範圍的波動區為１２９０至１３３５美元

。《資深外匯評論員 鄭廣復》



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