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即市新聞

13/02/2019 12:01

《廣匯論勢－鄭廣復》歐元重新走強還看１﹒１３４０

　　《廣匯論勢》近期市場炒作焦點不是美、中貿易戰，就是英國脫歐困局。關於今輪美、中貿
易談判，達成和解或所謂雙贏協議幾乎是肯定的，因為共和黨在中期選後失勢，狂人拿甚麼去為
明年的大選爭取選票？然而，筆者認為，以中期選的大反轉結果來看，狂人連任的可能性極微，
但民主黨亦應該知道，他們之所以奪回眾議院控制權，並非他們做了甚麼好事，而是對手做了不
得人心的事。
　
　　若然我是狂人，在餘下兩年必會盡可能不推行任何針對國內的政策，因為這只會讓民主黨有
機會在眾議院爭取表現的機會，而且幾可肯定都會被否決，故此，狂人在今後兩年必定主力對外
，從而轉移選民焦點，更令民主黨得眾院而無所用，而中國肯定成為主要打擊目標。在與中國交
惡的情況下，狂人將不敢對歐洲下毒手，何況在孟晚舟事件上，美國極需要歐洲配合，打擊華為
在國際上的５Ｇ領導地位。至於北韓則可不必理會。
　
＊英國縱硬脫歐亦非絕症＊
　
　　至於英國脫歐進程，投資者或許會同意市場一般分析員的見解（甚至英倫銀行行長卡尼的觀
點），一旦出現所謂硬脫歐，英國經濟就會受到巨大衝擊，並會陷入經濟衰退，因此英鎊匯價受
到打壓。我只舉個例子，我曾進行七天的斷食（期間不進食固體食品，只飲有機蜜糖），七天內
體重降了１０磅，若然我去看醫生，醫生發現我體重突降，他肯定會認為我得了重症！各位想想
這個例子與英國脫歐對經濟表現的影響所何關係。因此，筆者絕不懷疑英鎊未來將會重返
１﹒４０以上！
　
　　英鎊兌美元昨天（１２日）低見１﹒２８３３後反彈，今早（１３日）重上１﹒２９水平，
一如筆者所料在１﹒２８３０水平見支持，故仍然維持收低於該位才轉跌的觀點；從日線圖所見
，匯價已失守２０日ＳＭＡ（１﹒３００２），短期反彈阻力為１﹒２８４５及２０日ＳＭＡ，
江恩正方形水平角１﹒２９８７仍然是短期重要阻力。歐元兌美元雖呈雙日轉向，但未確認重新
轉強，且匯價今早亦在１﹒１３４０的江恩正方形水平角受阻，重新守穩該位才可重新看好，否
則下試１﹒１０機會仍然存在。
　
＊金價仍有下試１３００風險＊
　
　　金價仍然守穩在１３００美元以上，但日線圖陰陽燭形態已在上周呈現轉跌訊號，除非金價
收高於１３１６美元，否則，以目前形態來看，短期仍然傾向下試１３００美元關口，甚或
１２９０美元的江恩正方形３１５度角支持，目前較大範圍的波動區為１２９０至１３３５美元
。《資深外匯評論員　鄭廣復》
　
＊微信號：ａ３９２７８７７８

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