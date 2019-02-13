《股林淘金－林家亨》美長債重上３厘，料港股升幅遜美

《股林淘金》美國聯儲局局長鮑威爾昨天（１２日）表示美國經濟表現仍是良好，沒有經濟

衰退的任何跡象，美國３０年期債息重上３厘以上。美股表現出眾，道指上升３７２點，納指上

升１０６點。另外美國國務卿彭佩奧出訪歐洲多國，游說各國不要與中、俄兩國有太密切的經濟

聯繫，及限制中國華為在當地的電信業務發展。預料今日（１３日）港股跟隨美股上升，但只有

溫和的升幅，表現應差於美股。現時恆指保歷加通道頂線在２８４００點附近，估計在此水平大

市會遇到較大的沽壓阻力。另外，摩根大通下調恆生銀行（０００１１）的目標價，建議今日趁

開市時高價沽出恆生銀行的股份。



＊恆隆項目陸續開幕，預期收入增速加快＊



恆隆地產（００１０１）主要在中港兩地從事物業發展及投資，同時經營停車場和物業管理

。２０１８年業績顯示內地及香港物業租賃收入均錄得穩定增長，分別增長為７﹒２％及３％，

至４２﹒４億和３９﹒４億港元。年內集團繼續出售住宅物業，但出售的住宅物業單位數目較去

年大幅減少，令物業銷售收入減少６４﹒１％至１２﹒３億港元。計及１８年物業重估收益約

４１﹒７億港元，全年純利同比微跌０﹒６％至８０﹒８億港元。



在２０１９年，集團的收入增速有望加快，位於上海的港匯恆隆廣場和香港的山頂廣場將於

今年完成優化及翻新工程。另外位於昆明、無錫和武漢等地區的廣場或寫字樓也陸續在今年開幕

，當中部分租戶有望在下半年開業，料下半年租賃收入將大幅增長。未來集團繼續在一線城市收

購商業用地地皮，進一步增加土地儲備。



集團現時債務總額約２７２﹒５億港元，當中約５４％的債務以人民幣計價，就算人民幣貶

值，債務受外匯風險較細，加上手上持有１２３﹒６億元現金，資產負債表可見十分穩健。恆隆

現時估值相與淨資產價值有約５成折讓，估值處於低位水平。



筆者預計美國聯儲局在今年９月前加息機會極低，有利集團今年業績表現，加上股息收益率

達４﹒２厘，值得中長線持有，惟現時股價經歷了一輪升幅後已進入超買狀態，投資者可待回吐

時才吸納。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

