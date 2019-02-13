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即市新聞

13/02/2019 10:31

《股林淘金－林家亨》美長債重上３厘，料港股升幅遜美

　　《股林淘金》美國聯儲局局長鮑威爾昨天（１２日）表示美國經濟表現仍是良好，沒有經濟
衰退的任何跡象，美國３０年期債息重上３厘以上。美股表現出眾，道指上升３７２點，納指上
升１０６點。另外美國國務卿彭佩奧出訪歐洲多國，游說各國不要與中、俄兩國有太密切的經濟
聯繫，及限制中國華為在當地的電信業務發展。預料今日（１３日）港股跟隨美股上升，但只有
溫和的升幅，表現應差於美股。現時恆指保歷加通道頂線在２８４００點附近，估計在此水平大
市會遇到較大的沽壓阻力。另外，摩根大通下調恆生銀行（０００１１）的目標價，建議今日趁
開市時高價沽出恆生銀行的股份。
　　
＊恆隆項目陸續開幕，預期收入增速加快＊
　
　　恆隆地產（００１０１）主要在中港兩地從事物業發展及投資，同時經營停車場和物業管理
。２０１８年業績顯示內地及香港物業租賃收入均錄得穩定增長，分別增長為７﹒２％及３％，
至４２﹒４億和３９﹒４億港元。年內集團繼續出售住宅物業，但出售的住宅物業單位數目較去
年大幅減少，令物業銷售收入減少６４﹒１％至１２﹒３億港元。計及１８年物業重估收益約
４１﹒７億港元，全年純利同比微跌０﹒６％至８０﹒８億港元。
　
　　在２０１９年，集團的收入增速有望加快，位於上海的港匯恆隆廣場和香港的山頂廣場將於
今年完成優化及翻新工程。另外位於昆明、無錫和武漢等地區的廣場或寫字樓也陸續在今年開幕
，當中部分租戶有望在下半年開業，料下半年租賃收入將大幅增長。未來集團繼續在一線城市收
購商業用地地皮，進一步增加土地儲備。
　
　　集團現時債務總額約２７２﹒５億港元，當中約５４％的債務以人民幣計價，就算人民幣貶
值，債務受外匯風險較細，加上手上持有１２３﹒６億元現金，資產負債表可見十分穩健。恆隆
現時估值相與淨資產價值有約５成折讓，估值處於低位水平。
　
　　筆者預計美國聯儲局在今年９月前加息機會極低，有利集團今年業績表現，加上股息收益率
達４﹒２厘，值得中長線持有，惟現時股價經歷了一輪升幅後已進入超買狀態，投資者可待回吐
時才吸納。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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