《投資智慧－鄧聲興》舜宇前景看漲，受惠智能手機配置三鏡頭趨勢

《投資智慧》內地５Ｇ技術突破帶動手機設備股造好，改善智能手機需求放緩的行業前景。

雖然市場研究機構ＩＤＣ公布，全球智慧型手機在去年第四季出貨數據未如預期。不過，值得留

意華為第四季手機出貨量急增２３％，市佔率更達到２９％。此外，華為將推出首款５Ｇ手機，

其主要光學產品供應商大立光預期業績將大為改善，該公司今年１月營收按月回升４％，１月按

年跌幅亦由去年１２月跌３４％收窄至僅５％。除此之外，由於華為將推出的新智能手機Ｐ３０

Ｐｒｏ會引進超高像素的三鏡頭產品，相信鏡頭模組供應商之一，舜宇光學（０２３８２）可受

惠智能手機商配置更多鏡頭的趨勢。新手機鏡頭要求更細緻，可達致５倍光學變焦、廣角鏡及背

景虛化效果。產品利潤及毛利率穫提升空間，每個模組成本約６０至７０美元。



舜宇光學於去年手機鏡頭及鏡頭模組付運量按年升５６﹒３％及３０﹒３％，由於行業競爭

加劇及智能手機出貨量增長停滯，相信集團今年難以回復以往高增長。不過市場亦無需過分悲觀

，受惠智能手機配置三鏡頭趨勢及鏡頭像素升級，該公司為多個手機品牌的零件供應商，對比同

行瑞聲（０２０１８）只有單一大客戶蘋果，舜宇收入較為多元化及穩健。加上５Ｇ手機設備升

級的消息對行業產生正面作用。該股價沿升軌收復主要平均線，現價回升至月內高位。隨著５Ｇ

網路促進汽車及工業等出現更多新的技術應用及需求，旗下產品利潤及毛利率有提升空間，該股

股價及盈利前景可有改善。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

