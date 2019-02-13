《拆局麒想－林嘉麒》蒙牛（２３１９）落後炒上，跟車太貼要小心

《拆局麒想》恆指重上牛熊線以上，各板塊輪流有資金留意，然而乳業股未見有太大起色，

仍相對落後，但是事必有因。去年年底，中國農業農村部與發改委等九部委發布進一步促進奶業

振興的若干意見，要求優化奶業生產布局、創新奶業發展方式、建立完善以奶農規模化養殖為基

礎的生產經營體系，力爭２０２５年全國奶類產量達到４５００萬噸。同時支持奶農發展乳制品

加工，並出台金融信貸支持、用地用電保障等相關配套政策，並提升國產嬰幼兒配方乳粉的品質

、競爭力和美譽度等。目標是包括：構建「奶農＋合作社＋公司」的奶業發展模式、支持奶農發

展乳製品加工、強化養殖保險和貸款支持、大力發展優質飼草業、提升飼草料生產加工和養殖裝

備水平、增加奶牛良種供應、擴大奶牛精準飼餵規模等。當中亦包括增強國產嬰幼兒配方乳粉競

爭力，力爭３年內顯著提升國產嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度，提高市場佔有率。上

述種種意見若全面管實，對乳業企業的發展帶來資金需要。



＊擁更多優質奶源，可爭中國乳業＊



蒙牛乳業（０２３１９）作為行業龍頭，近年於上游業務不遺餘力的併購。去年底以

３﹒０３億元人幣買下聖牧（０１４３２）下游所有工廠；今年１月底，與中鼎聯合牧業與蒙牛

乳業集團簽署戰略合作儀式。至此，蒙牛的富源牧業、現代牧業、聖牧乳業等大型牧場之外，在

優質奶源上蒙牛再次發力中小牧場的整合。目前，國內奶牛存欄量近７０％在中小牧場，對於大

部分乳品企業而言，除自己投資建設大中型牧場外，社會化的中小牧場和養殖社區也是奶源構成

中的重要組成部分。蒙牛在農曆新年前拿下這個優質奶源基地釋放強勁信號，要擁有中國乳業的

未來，就要擁有更多優質奶源。



＊不斷開展新投資，財務壓力增加＊



蒙牛在去年中期業績表示，為加快中國乳業升級轉型，業界正積極「走出去」，以不斷提升

技術和研發能力，全面提升產品品質，並開拓國外市場。集團管理層認為，現時乳品行業已進入

４Ｕ時代，即Ｕｓｅｒ（用戶）、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ（國際化）、Ｕｎｉｑｕｅ（個性化）及

Ｕｎｉｔｅｄ（跨界聯合）。以用戶為核心、更快速融入世界經濟體系、敏銳捕捉新消費群體、

有效打開新消費渠道，將是中國企業發展的關鍵之鑰，也是蒙牛的企業發展策略。過去已先後進

入了緬甸、新加坡等近１０個國家。集團於２０１８年１１月在印尼西爪哇省芝卡建立的優益Ｃ

工廠正式開幕，亦是中國企業在東南亞布局的首個乳製品生產基地。集團銷售的海外市場除包括

香港、澳門、緬甸及柬埔寨外，期內將以冰淇淋產品拓展至澳洲，及預計進入馬來西亞和菲律賓

市場，海外市場發展有助提升集團的市佔率及盈利。要留意，蒙牛不斷開展新投資，會增加財務

壓力，現金流問題因此增加，或許是資金未對其有興趣的原因。再者，現時股價反映著投資者對

其產品結構成功改變的信心，假如去年度全年業績未見亮點，股價要突破橫行區應有一定難度。

《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

