《樓市亮話－湯文亮》孤天寡九，唔打又一首

《樓市亮話》在過年期間，我不時被人問現在是否可以買自住樓，因為有評論員話在去年

１１月底，樓市已經開始谷底反彈，亦有評論員話樓市到了年初七，已經調整完成，再次向上攀

升，如果現在唔買樓，恐怕會錯失良機，他們其實早已打算買樓，問我其實是多餘，不過在新年

期間，很多事都是多餘，就算恭喜人都是多餘，當然是望人富貴，唔通希望別人閉翳？問我好不

好買自住樓，一定要話好，唔通話唔好，但要想一個好答案，如果又學誠哥話量力而為，一定會

被人噓。



我記得第一次買樓，見到燊哥，順便問一問，燊哥知道我是澳門仔，不但是第一次買樓，而

且資金不多，於是連想也不想就話「孤天寡九，唔打又一首」。打天九的人知道，一副牌只有一

隻天或者九，能夠結牌的機會很少，如果要結牌，一定要等到尾二才出牌打人，而最後一隻細牌

又沒有被人打，但機會始終不大，但如果等結牌，隨時一揀都冇，有一楝輸三，一楝都冇輸五，

所以，一般打天九的人揸住一隻天或者九的牌，倘若有機會，連考慮也不用，一定會大力打下去

，唔識打天九的人未必會明白，香港好似是唔准打天九，因為天九可以隨時變成排九，天九牌就

變成賭具，香港仍然是禁賭的。



只有能力買自住樓的人就好似揸住一隻天或九，如果要考慮清楚，又擔心甚麼甚麼，始終買

唔到樓，到最後樓價又升了，他們又後悔到不得了，其實只得一注錢買樓，就好似孤天寡九，還

需要考慮甚麼？買樓當然是有風險，但樓市長遠必升，現在唔買樓，可能永遠都唔會買，買樓的

人如果只得一注錢，而又有需要的話，根本不用問其他人，孤天寡九，唔打又一首。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

