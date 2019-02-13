《缸邊嫺談－黃惠嫺》雄安新區規劃已批覆，金隅受惠區內建設啟動

《缸邊嫺談》去年１２月２５日，國務院正式批復《河北雄安新區總體規劃（２０１８－

２０３５年）》。在規劃批復後國家主席習近平於今年的１月１６日親身再到雄安新區考察調研

。而國務院於去年１０月３０日發布的「保持基礎設施領域補短板力度的指導意見」已提出，須

聚焦基礎設施領域突出短板，保持有效投資力度，確保經濟運行在合理區間。相信隨著雄安新區

規劃得到中央批復，預計區內的基礎建設將會是中央及當地政府今年工作重點之一。根據推算，

今年整個新區的固定資產投資可望突破千億元，未來投資總量或達到萬億的級別，並預計將會帶

來超過１０００萬噸的水泥需求。而金隅集團（０２００９）作為北京國資委旗下管轄的公司之

一，加上金隅冀東兩企在合併後於京津冀地區市佔率超過５０％以上，相信在中央積極去過剩產

能下，隨著京津冀及雄安新區大規模建設的啟動，與基建相關的建材及水泥股可優先受惠，有利

進一步提升集團水泥及建材產品收入。



＊戰略重組消除水泥同業競爭＊



今年１月９日，金隅集團宣布，擬將水泥等業務相關資產，通過增資合資公司及現金出售兩

種方式注入唐山冀東水泥股份有限公司。冀東水泥將以１５﹒３７億元現金，收購金隅集團持有

的左權金隅水泥有限公司等七家公司的股權，並已獲得北京市國資委的批准。金隅集團以所持有

的贊皇金隅水泥有限公司等七家公司的股權出資，冀東水泥以所持有的臨澧冀東水泥有限公司等

五家公司的股權及２４﹒８２億元現金出資，雙方共同向合資公司增資。增資交易完成後，雙方

對合資公司的持股比例保持不變，金隅集團與冀東水泥之間的同業競爭問題將得到徹底解決，金

隅集團的水泥業務板塊將由冀東水泥來統一進行經營管理。而金隅集團表示，在水泥資產全部注

入冀東水泥後，金隅集團今後將重點轉向房地產和建材服務業上，有利集團擴相關業務的版圖及

收入。



＊２０１８年度業績盈喜，土儲量多釋放後收入增＊



集團於１月９日發正面盈利預告，經初步測算，預計集團截至２０１８年度實現歸屬於上市

公司股東的淨利潤約為人民幣３０億至３４億元之間，同比增加６％－２０％。歸屬於上市公司

股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為人民幣２５億至２９﹒３億元之間，同比增加２０％－

４０％。水泥業務重組完成後，金隅集團會將重點轉向房地產和建材業之上。而截至２０１８年

６月３０日止，集團擁有的土地儲備合共為８５７﹒３萬平方米。最新今年集團奪得兩塊北京的

地皮。雖然內地房地產調控的力度不減，因城施政繼續，但相信在此經濟環境下中央不會進一步

加強調控的力度，若集團加快將土地儲備釋放，將分布在核心的城市群及城市群周邊地區的土地

儲備轉化建成房屋出售或出租，這將會大大提升集團在房地產及物業投資和管理業務的收入。投

資者可考慮於２﹒５元以下的位置增持或吸納，股價上望升至３﹒０１元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

