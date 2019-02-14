《國金與投資－曾廣標》市場與特朗普互動

《國金與投資》特朗普是最關注美國股市變化的總統，皆因他把美股屢創新高歸功於他本人

，這包括厲行減稅及透過增加關稅把職位奪回美國，而當美股從高位回落時，他卻歸咎於聯儲局

胡亂加息，結果，逼使聯儲局近期變鴿，股市亦見反彈。



＊市場的兩大憂慮＊



不過，對於特朗普好鬥的做法，市場仍然不滿意，例如，他不惜讓聯邦政府部門局部停擺，

也堅持要求國會同意撥款五十多億美元以便他在美墨邊境修築圍牆，以阻止非法移民湧入云云。

此外，他對於與中國的貿易談判不時搖擺於鷹鴿之間，使市場擔心中美關稅戰仍可能進一步升級

。不過，精於計算的特朗普，近日也懂得討好市場。



對於聯邦政府部門局部停擺，大部分美國人都歸咎於特朗普的執著，因此，當又面對另一次

停擺的危機時，美股也曾再現沽壓，加上在中國春節假期期間，特朗普和白宮對中美談判似乎不

再樂觀，更加添了投資者的憂慮。



＊築牆繼續，自行籌錢買單＊



及至共和黨議員們自行與民主黨方面達成協議，而特朗普就中美談判再傳出樂觀消息，美國

股市回升，反帶動環球股市向上，反映出投資者希望特朗普回到理性的軌道上。兩黨的共識只是

撥款十餘億美元在邊境修築工事，與特朗普所要求的五十多億美元有很大距離。但形勢比人強，

此時此刻，特朗普難以與共和黨黨友們反面，於是，他強調不會再讓政府部門停擺，可自行另找

辦法搵錢。



不過，以他的性格，他還是會堅持完成築牆，那怕「國會和墨西哥都不願買單」。其實，牆

早已開始興建了，要完成也需要時間，雖然經費不足，特朗普大可另想籌款的辦法，這樣便可以

保住面子。



市場討厭政府部門不斷停擺，更擔心的是特朗普宣布進入緊急狀態，出動軍隊去築牆，因為

到時必定引起一連串的訴訟，影響社會安寧。



＊中美談判要先破除底線＊



對於中美關係，壓制中國進一步冒起已成為美國兩黨共識，而美國商界也大多認為要加強保

護知識產權及使他們在中國市場可以公平競爭，不過，特朗普採取加關稅這一套，在美國內部也

引起爭論，同時，由於中方屢傳出願意讓步的消息，市場希望達成協議，至少不要在３月份再增

加關稅。



市場對於此點早有共識，當特朗普和白宮傳出中美協議有好消息時，股市大多時會上升，但

若傳出仍有重大分歧時，則便會令美股回落。本周是中美談判的另一個關鍵點，今次美國代表團

有數十人到了北京，在周四（１４日）和周五（１５日）舉行部長級磋商，看來，已很接近拍板

的階段，希望能就保護知識產權，避免強逼轉讓技術以及中國進一步開放市場達成共識，留下少

量的關鍵點讓特朗普和習近平最後拍板。



＊北京保持樂觀，特朗普亦放鴿＊



中方的態度近期較美方樂觀，事實上，可以讓步的基本上都讓步了，同時，中國決策層也視

這些讓步為進一步改革開放的必需。然而，在美方如何參與監管方面，則必定還有分歧，需要理

順。



３月之前達成協議被視為底線，否則，美方便會把總值二千億美元的中國貨品的關稅由

１０％增加至２５％。不過，由於時間緊逼，同時要在２月內安排另一場中美峰會似乎有點兒過

急，因此，也有說法是月底時習特先通電話，把限期延長，及安排在３月中會晤解決問題。而特

朗普及時表明所謂死線是可以延長的，令到市場較為放心。



＊再加關稅必定兩敗俱傷＊



當部分來自中國消費品被徵收１０％關稅後，美國企業大多不願加價轉嫁到消費者身上，但

這會導致企業盈利前景不明朗，成為壓抑美股上升的一個因素，故此，若升級至２５％，則到時

不僅中國出口商會大受打擊，美國企業也只能被逼加價，令到美國消費者增加負擔，結果就是美

國通脹重燃，聯儲局想不加息也難，美股以至全球股市也自必出現另一輪暴跌。到時，受打擊的

還包括特朗普的連任機會。



＊完全結束關稅戰，才算好消息＊



然而，壓制中國是美國兩黨共識，因此，特朗普未必會同意完全取消新增關稅，同時美國也

會繼續千方百計打壓華為等中國高科技公司。若留下關稅的尾巴，對於美股以至環球股市來說都

不會是好消息，因為這反映出不明朗的因素仍會繼續存在。因此，在升市之際，投資者不宜一味

樂觀，要留意事態的進一步發展。《資深評論員 曾廣標》

