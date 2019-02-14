  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2019 09:05

《專家之言－李偉傑》港股成功挑戰牛熊分界線，有望試二萬九關

　　《專家之言》恭喜發財，先恭祝各位投資者得心應手，財源廣進，身體健康。踏入２０１９
年恆生指數可以算得上有超額表現，當然成也貿易戰敗也貿易戰。
　　還記得去年美國宣布開展貿易戰後，恆生指數由３００００點之上反覆整固，美國６月正式
開始徵收中國進口關稅後，港股用接近五個月時間下試到低位２４５４０點，而近期再用個半月
時間由今年１月低位２４８９６點，回升超過３５００點，「暴力」式向上成功挑戰２５０天牛
熊分界線２８３５１點。

＊中美貿談若有不利消息，港股恐跌逾兩千點＊

　　投資市場當然繼續會關注中美貿易談判，假若現時能提出大綱方案及在３月初貿易談判限期
能進一步延遲的話，市場反應相信仍會繼續正面；但相反地假若談判會議傳來不利消息的話，港
股將面對短線調整壓力，最悲觀是出現三月初美國照樣提高早前２０００億美元中國進口貨品徵
收關稅由１０％提升至２５％的話，港股最少跌超過兩千點。
　　雖然這個情況出現機會暫時不算太大，因見內地經濟行壓力加大，加上美國商家及消費者亦
不願意見到提高關稅，相信雙方能達成初步協議機會仍然較大。估計恆指在突破２５０天線後，
有機會向上挑戰緊２９０００點水平，該位置正是去年３３４８４高位回調至２４５４０點反彈
０﹒５水平。仲要防守位置繼續放在二十天移動平均線２７４５６點水平。

＊５Ｇ概念繼續大熱，內地零售數據有待公布＊

　　雖然散戶投資信心仍然較弱，但見大型資金在一月已有重新配置行動，而資金亦擴散至其他
題材性股份追落後，５Ｇ股份繼續成為大熱，其他伸延下來的例如手機生產、手機設備、軟件股
份、晶片股的同步炒上，反映市場風險胃納再度擴張，見有好消息或題材股份，馬上見資金大量
湧入。
　　現時正輪流轉動當中，本地銀行及中資內銀股份雖然上升幅度可能不及題材成股份，但回報
與風險成正比的，銀行股穩定度及安全性較高，股價亦落後大市，另外內地零售股份亦等待刺激
零售經濟措施公布，投放在行業龍頭股份身上相信亦值得期待。《財經評論員　李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態14/02/2019
蓋茨支持 向富豪徵70%重稅
生財有道14/02/2019
【注意力經濟學】「打卡」商機，以乘數效應推動營銷
中國故事13/02/2019
陶冬：內地今年「保6」艱難 惟十年後料實力不遜美國
生財有道13/02/2019
【生發發威威】李偉傑：港交所超買待十天線吸納 業績因素已反映
FOCUS13/02/2019
【FOCUS】另類致勝波動市 須熟諳侵侵心理?
生財有道13/02/2019
《開市Good Morning》林家亨籲2月底前趁高沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金