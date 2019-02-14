《專家之言－李偉傑》港股成功挑戰牛熊分界線，有望試二萬九關

《專家之言》恭喜發財，先恭祝各位投資者得心應手，財源廣進，身體健康。踏入２０１９

年恆生指數可以算得上有超額表現，當然成也貿易戰敗也貿易戰。

還記得去年美國宣布開展貿易戰後，恆生指數由３００００點之上反覆整固，美國６月正式

開始徵收中國進口關稅後，港股用接近五個月時間下試到低位２４５４０點，而近期再用個半月

時間由今年１月低位２４８９６點，回升超過３５００點，「暴力」式向上成功挑戰２５０天牛

熊分界線２８３５１點。



＊中美貿談若有不利消息，港股恐跌逾兩千點＊



投資市場當然繼續會關注中美貿易談判，假若現時能提出大綱方案及在３月初貿易談判限期

能進一步延遲的話，市場反應相信仍會繼續正面；但相反地假若談判會議傳來不利消息的話，港

股將面對短線調整壓力，最悲觀是出現三月初美國照樣提高早前２０００億美元中國進口貨品徵

收關稅由１０％提升至２５％的話，港股最少跌超過兩千點。

雖然這個情況出現機會暫時不算太大，因見內地經濟行壓力加大，加上美國商家及消費者亦

不願意見到提高關稅，相信雙方能達成初步協議機會仍然較大。估計恆指在突破２５０天線後，

有機會向上挑戰緊２９０００點水平，該位置正是去年３３４８４高位回調至２４５４０點反彈

０﹒５水平。仲要防守位置繼續放在二十天移動平均線２７４５６點水平。



＊５Ｇ概念繼續大熱，內地零售數據有待公布＊



雖然散戶投資信心仍然較弱，但見大型資金在一月已有重新配置行動，而資金亦擴散至其他

題材性股份追落後，５Ｇ股份繼續成為大熱，其他伸延下來的例如手機生產、手機設備、軟件股

份、晶片股的同步炒上，反映市場風險胃納再度擴張，見有好消息或題材股份，馬上見資金大量

湧入。

現時正輪流轉動當中，本地銀行及中資內銀股份雖然上升幅度可能不及題材成股份，但回報

與風險成正比的，銀行股穩定度及安全性較高，股價亦落後大市，另外內地零售股份亦等待刺激

零售經濟措施公布，投放在行業龍頭股份身上相信亦值得期待。《財經評論員 李偉傑》



（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

