《台股攻略－馮偉明》電子股熄火，台股小跌

《台股攻略》台股今日跌１﹒５７點，收在１００８９﹒０１點，成交值為新台幣

１１２０﹒６９億元。

台股今日開低走高，電子三雄同步走疲，但在傳產權值股及金融族群領軍下，指數走揚。午

盤過後，台積電一路向下，加上南亞與台塑也朝平盤靠攏，指數終場翻黑小跌作收。雖然台積電

早盤站穩平盤之上，但盤中翻黑，終場跌０﹒８７％，收新台幣２２７元；大立光今日以平盤作

收；鴻海今日表現震盪，終場跌０﹒８３％、收新台幣７１﹒４元。權值股方面，台塑化升

３﹒２３％，台達電及國泰金升超過０﹒５％。電動車電池概念股今日亦相當強勢，受惠１月營

收亮麗，康普盤中攻上漲停價新台幣１０４﹒５元；受康普帶動，美琪瑪盤中亮燈漲停站上新台

幣８０﹒７元。

金豬年開盤後，台股攻上萬點，今日出現量縮狀況，顯示買盤轉趨謹慎。預期台股指數雖漲

多震盪整理，但整理後仍有機會轉強，投資者須留意貿易戰談判的進展。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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