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即市新聞

14/02/2019 17:51

《台股攻略－馮偉明》電子股熄火，台股小跌

　　《台股攻略》台股今日跌１﹒５７點，收在１００８９﹒０１點，成交值為新台幣
１１２０﹒６９億元。
　　台股今日開低走高，電子三雄同步走疲，但在傳產權值股及金融族群領軍下，指數走揚。午
盤過後，台積電一路向下，加上南亞與台塑也朝平盤靠攏，指數終場翻黑小跌作收。雖然台積電
早盤站穩平盤之上，但盤中翻黑，終場跌０﹒８７％，收新台幣２２７元；大立光今日以平盤作
收；鴻海今日表現震盪，終場跌０﹒８３％、收新台幣７１﹒４元。權值股方面，台塑化升
３﹒２３％，台達電及國泰金升超過０﹒５％。電動車電池概念股今日亦相當強勢，受惠１月營
收亮麗，康普盤中攻上漲停價新台幣１０４﹒５元；受康普帶動，美琪瑪盤中亮燈漲停站上新台
幣８０﹒７元。
　　金豬年開盤後，台股攻上萬點，今日出現量縮狀況，顯示買盤轉趨謹慎。預期台股指數雖漲
多震盪整理，但整理後仍有機會轉強，投資者須留意貿易戰談判的進展。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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