《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖％Ｋ切忌加速跌離％Ｄ

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消

費品製造業與工業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中華煤氣（００００３）、招商局

港口（００１４４）與會德豐（０００２０），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為中

華煤氣、恆隆地產（００１０１）與招商局港口。

恆指期貨小時圖上，２８５０９前有不輕的即市阻力，價位已跌回２８２７５。前升浪頂

２８２００為當前好淡分水嶺，價位切忌正式跌回其下。市況所見，港股的上升動力依然較下跌

動力為大，惟市勢隨時可因利淡消息的出現而逆轉。ＳＴＣ的％Ｋ急須升回％Ｄ之上企穩，

ＳＡＲ則見出現了極點低位２８２７５。最後，萬一％Ｋ加速跌離％Ｄ，港股短期升浪已經告一

段落的機會將大增。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒１２０，國企指數ＩＢＳＩ則報５０﹒８７１，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則於高位呈現好淡爭持，

好友依然略佔上風。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

