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即市新聞

14/02/2019 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖％Ｋ切忌加速跌離％Ｄ

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消
費品製造業與工業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中華煤氣（００００３）、招商局
港口（００１４４）與會德豐（０００２０），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為中
華煤氣、恆隆地產（００１０１）與招商局港口。
　　恆指期貨小時圖上，２８５０９前有不輕的即市阻力，價位已跌回２８２７５。前升浪頂
２８２００為當前好淡分水嶺，價位切忌正式跌回其下。市況所見，港股的上升動力依然較下跌
動力為大，惟市勢隨時可因利淡消息的出現而逆轉。ＳＴＣ的％Ｋ急須升回％Ｄ之上企穩，
ＳＡＲ則見出現了極點低位２８２７５。最後，萬一％Ｋ加速跌離％Ｄ，港股短期升浪已經告一
段落的機會將大增。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒１２０，國企指數ＩＢＳＩ則報５０﹒８７１，顯示藍籌股以
主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則於高位呈現好淡爭持，
好友依然略佔上風。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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