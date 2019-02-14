《談國論企－黎偉成》工業大企去年利潤穩增債率減

《談國論企》中國的規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年同比增長無疑有所收窄，

但仍有低雙位數的升幅，尤其是大企業於下半年賺利即使由略增轉微跌，但產銷、資債情況尚保

相對穩定之勢，於美國對華掀起一波又一波貿易戰之際該屬難得的良好發展和表現。中國政府對

美方頻頻施壓作被動式的反制的同時，還積極採取財稅措施力挺以供給側結構性改革支持內需的

政策與策略，取得預期佳效，實體經濟該保穩中有進成長。

來自中國國家統計局所發布的最新資料，規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年１２

月份的６８０８億元，即使同比減少１﹒３％，但全年累計達６﹒６３５１萬億元，按可比口徑

計算（按：此為國家統計局考慮統計制度規定的口徑調整、統計按法增長剔除重復數掏、企業改

革剝離等因素影響，所得之數）的同比增長為１０﹒５％，在特朗普於是年３月份對華貿易宣戰

到７月份單方面落實加徵關稅的情況底下，乃相當不俗表現，因：規模以上工業企業在（甲）宏

觀產銷營運上取得良性的預期成效，特別是（一）企業的主營業務收入１０２﹒２萬億元同比增

長８﹒５％，利潤率６﹒４９％較上年同期上升０﹒１１個百分點，有賴（１）成本控制達標，

即每百主營業務中的費用８﹒７元和較上年同期上升０﹒０２元，但（２）每百主營業務收入的

成本８３﹒８８元則明顯減少０﹒２元，故每百主營業務實現收入９３﹒３元和較上年同期大幅

增長１﹒６元，此因（３）人均主營業務收入１２８﹒７萬元上升１４﹒５％。

正因為銷情理想，故（二）產成品存貨周轉天中數於２０１９年１月份持平於上年同期的

１７﹒２天，無懼於應收帳款平均回收期４７﹒４天只增０﹒３天之轉化。

業務業績有進展，當然使（三）企業的資產負債情況有改善：資產總計１１３﹒４萬億元同

比增長６﹒１％，相對於負債合計６４﹒１萬億元的５﹒２％升幅多增０﹒９個百分點，遂使所

有權益合計６４﹒１億元的增幅擴大為７﹒２％，和資產負債率５６﹒５％回落０﹒５個百分點

。

再從（乙）較為具體資料看，重點有：（Ｉ）以資本分類計，（ｉ）股份制企業於２０１８

年１２月份的實現利潤４﹒６９７５萬億元的同比增長１４﹒４％，反映出國企改革尤其是股份

制的政策有良好的效應，但（ｉｉ）國有控股企業的實現利潤１﹒８５８３萬億元，同比增長

１２﹒６％也處於快增的軌道，和（ｉｉｉ）私營企業賺１﹒７１３７萬億元同比增１１﹒９％

，同樣處於雙位數之升。

和（ｉｖ）外商及港澳台商投資企業，實現利潤總額１﹒６７７５萬億元的同比仍增

１﹒９％。

（ＩＩ）在統計所涉的４１個行業中，有３２個利潤增長，而９個增長放緩，相對於２０１７年

之數有改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

