  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》工業大企去年利潤穩增債率減

　　《談國論企》中國的規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年同比增長無疑有所收窄，
但仍有低雙位數的升幅，尤其是大企業於下半年賺利即使由略增轉微跌，但產銷、資債情況尚保
相對穩定之勢，於美國對華掀起一波又一波貿易戰之際該屬難得的良好發展和表現。中國政府對
美方頻頻施壓作被動式的反制的同時，還積極採取財稅措施力挺以供給側結構性改革支持內需的
政策與策略，取得預期佳效，實體經濟該保穩中有進成長。
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年１２
月份的６８０８億元，即使同比減少１﹒３％，但全年累計達６﹒６３５１萬億元，按可比口徑
計算（按：此為國家統計局考慮統計制度規定的口徑調整、統計按法增長剔除重復數掏、企業改
革剝離等因素影響，所得之數）的同比增長為１０﹒５％，在特朗普於是年３月份對華貿易宣戰
到７月份單方面落實加徵關稅的情況底下，乃相當不俗表現，因：規模以上工業企業在（甲）宏
觀產銷營運上取得良性的預期成效，特別是（一）企業的主營業務收入１０２﹒２萬億元同比增
長８﹒５％，利潤率６﹒４９％較上年同期上升０﹒１１個百分點，有賴（１）成本控制達標，
即每百主營業務中的費用８﹒７元和較上年同期上升０﹒０２元，但（２）每百主營業務收入的
成本８３﹒８８元則明顯減少０﹒２元，故每百主營業務實現收入９３﹒３元和較上年同期大幅
增長１﹒６元，此因（３）人均主營業務收入１２８﹒７萬元上升１４﹒５％。
　　正因為銷情理想，故（二）產成品存貨周轉天中數於２０１９年１月份持平於上年同期的
１７﹒２天，無懼於應收帳款平均回收期４７﹒４天只增０﹒３天之轉化。
　　業務業績有進展，當然使（三）企業的資產負債情況有改善：資產總計１１３﹒４萬億元同
比增長６﹒１％，相對於負債合計６４﹒１萬億元的５﹒２％升幅多增０﹒９個百分點，遂使所
有權益合計６４﹒１億元的增幅擴大為７﹒２％，和資產負債率５６﹒５％回落０﹒５個百分點

　　再從（乙）較為具體資料看，重點有：（Ｉ）以資本分類計，（ｉ）股份制企業於２０１８
年１２月份的實現利潤４﹒６９７５萬億元的同比增長１４﹒４％，反映出國企改革尤其是股份
制的政策有良好的效應，但（ｉｉ）國有控股企業的實現利潤１﹒８５８３萬億元，同比增長
１２﹒６％也處於快增的軌道，和（ｉｉｉ）私營企業賺１﹒７１３７萬億元同比增１１﹒９％
，同樣處於雙位數之升。
　　和（ｉｖ）外商及港澳台商投資企業，實現利潤總額１﹒６７７５萬億元的同比仍增
１﹒９％。
（ＩＩ）在統計所涉的４１個行業中，有３２個利潤增長，而９個增長放緩，相對於２０１７年
之數有改善。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態14/02/2019
蓋茨支持 向富豪徵70%重稅
生財有道14/02/2019
【注意力經濟學】「打卡」商機，以乘數效應推動營銷
中國故事13/02/2019
陶冬：內地今年「保6」艱難 惟十年後料實力不遜美國
生財有道13/02/2019
【生發發威威】李偉傑：港交所超買待十天線吸納 業績因素已反映
FOCUS13/02/2019
【FOCUS】另類致勝波動市 須熟諳侵侵心理?
生財有道13/02/2019
《開市Good Morning》林家亨籲2月底前趁高沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金