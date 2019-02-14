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即市新聞

14/02/2019 14:22

《美元走勢－羅明立》通脹放緩料聯儲維持現有政策，對美元有支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１２　　　１１０﹒８４　　　１１０﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８４　　　１﹒１２５４　　　１﹒１２５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８７０　　　１﹒２８４５　　　１﹒２８４８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００９４　　　１﹒００７２　　　１﹒００９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８４　　　７﹒８４５８　　　７﹒８４７９

　　《美元走勢》美國昨日（１３日）公布２０１９年１月的消費者物價指數ＣＰＩ，季調後按
月維持無升跌，市場原先估計按月回升０﹒１％。而未調整的按年升幅放緩至１﹒６％，是
２０１７年６月以來最低，亦是連續第三個月放緩，但較市場預期的１﹒５％略高。通脹數據放
緩，將支持美聯儲繼續走上「鴿派之路」，在不必擔心通縮的情況下，他們維持現時貨幣政策的
機會上升，對美元是一個支持。周三（１３日）美元回復升勢，升至９７﹒２水平以上，是近２
個月以來的高位。
　
　　有報道指出，布魯塞爾正在討論延長《里斯本條約》第５０條，令市場情緒變得樂觀，英鎊
兌美元早段時間上升。但後來英國首相文翠珊否認了延長「脫歐」談判的可能，加上美元匯價上
升，英鎊下跌，兌美元回落至１﹒２８５０水平。
　
　　新西蘭央行周二（１２日）表示會一段相當長的時間維持利率於１﹒７５厘不變，以促進可
持續就業及穩定的通脹，市場解讀為利好消息，紐元兌美元逆市向上，今早升至０﹒６８２０附
近，但升勢能否持續成疑。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３３０　　　１﹒１２２０　　　１﹒１３８０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９１０　　　１﹒２８１０　　　１﹒２９６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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