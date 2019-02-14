《美元走勢－羅明立》通脹放緩料聯儲維持現有政策，對美元有支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒１２ １１０﹒８４ １１０﹒９９

歐元╱美元 １﹒１２８４ １﹒１２５４ １﹒１２５５

英鎊╱美元 １﹒２８７０ １﹒２８４５ １﹒２８４８

美元╱瑞郎 １﹒００９４ １﹒００７２ １﹒００９３

美元╱港元 ７﹒８４８４ ７﹒８４５８ ７﹒８４７９



《美元走勢》美國昨日（１３日）公布２０１９年１月的消費者物價指數ＣＰＩ，季調後按

月維持無升跌，市場原先估計按月回升０﹒１％。而未調整的按年升幅放緩至１﹒６％，是

２０１７年６月以來最低，亦是連續第三個月放緩，但較市場預期的１﹒５％略高。通脹數據放

緩，將支持美聯儲繼續走上「鴿派之路」，在不必擔心通縮的情況下，他們維持現時貨幣政策的

機會上升，對美元是一個支持。周三（１３日）美元回復升勢，升至９７﹒２水平以上，是近２

個月以來的高位。



有報道指出，布魯塞爾正在討論延長《里斯本條約》第５０條，令市場情緒變得樂觀，英鎊

兌美元早段時間上升。但後來英國首相文翠珊否認了延長「脫歐」談判的可能，加上美元匯價上

升，英鎊下跌，兌美元回落至１﹒２８５０水平。



新西蘭央行周二（１２日）表示會一段相當長的時間維持利率於１﹒７５厘不變，以促進可

持續就業及穩定的通脹，市場解讀為利好消息，紐元兌美元逆市向上，今早升至０﹒６８２０附

近，但升勢能否持續成疑。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３３０ １﹒１２２０ １﹒１３８０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９１０ １﹒２８１０ １﹒２９６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

