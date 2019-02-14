《真知灼見－溫灼培》金價勢強有其道理

《真知灼見》上周在我們農曆新年假期期間，世界黃金協會（ＷＧＣ）公布２０１８年第四

季全球黃金供求報告。報告中顯示，全球第四季黃金總需求量１２８１﹒５噸，按季按年分別增

長２１﹒５％及１５﹒６％，當中需求增長主要是來自投資需要，按季增長達１０１﹒５％，或

增加了１９８﹒２噸。當中首飾需求同見上升，按季增幅亦高達１８﹒５％或１０２﹒８噸。至

於整個第四季的黃金需求分布如下：飾金需求佔整體黃金需求中的６３６﹒２噸（或

４９﹒６％）、投資佔３９３﹒３噸（３０﹒７％）、工業用金佔８４﹒１噸（６﹒６％）及中

央銀行黃金需求佔１６７﹒９噸（１３﹒１％）。供應方面，全球第四季黃金的總供應量為

１１２９﹒４噸，當中佔７５﹒６％供應是來自礦產金，其餘來自再生金。相比２０１８年第三

季黃金總供應量１１７６﹒８噸，第四季的供應略少了４７﹒４噸或約４％。



＊金價１２３０美元有龐大支持＊



按筆者根據路透社收市價計算，第四季現貨黃金平均價為１２２８美元，與第三季平均價

１２１１美元基本上無大分別。換句話說，當金價長期維持於１２００╱１２３０美元水平，市

場便重新對黃金感興趣，不論是實質需求（飾金）或投資需求亦為如此。而於１２００╱

１２３０美元水平金價，看來礦商亦無意增產黃金。從上述世界黃金協會數字似乎認定了金價於

１２３０美元水平，在基礎因素上為一個龐大支持。更重要一點是，於第四季基本上中美貿易紛

爭已存在，而於第四季離岸人民幣兌美元的平均價為６﹒９１５９兌１美元。換言之，除非有著

重大事故發生，短期內要金價跌返１２３０美元相信並不容易。



＊中國黃金儲備增加１１﹒８噸＊



另外值得留意，從本周中國公布１月份外匯儲備，當中的黃金儲備於１月份增加了３８萬盎

斯（約１１﹒８噸）。面對中美紛爭加劇，南海局勢不穩等，這會否驅使中國日後增購黃金作儲

備這實在值得留意。另外，因應全球經濟增長開始放慢，全球主要央行已相繼停加息，甚至在貨

幣政策上再次轉向寬鬆，這亦可視為利好金價因素。而且，今天環球形勢有異於１０年前。１０

年前當全球推量寬政策時，通脹是不升返跌。但現今全球通脹並不低。就以全球三大經濟體的通

脹水平為例，美國與中國２０１８年１２月年通脹率同為１﹒９％，而歐元區２０１９年１月份

年通脹則為１﹒４％。面對寬鬆貨幣政策加上高通脹，對金價而言實在利好。

最後大家要留意，特朗普政府推行了美國優先政策後會否導致全球作出去美元化，導致各國

央行增持黃金。這情況或許暫未出現，這可從世界黃金協會第四季中央銀行購金數量可反映。但

如情況一旦出現，屆時這或可對金價帶來更大支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

