  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2019 10:23

《真知灼見－溫灼培》金價勢強有其道理

　　《真知灼見》上周在我們農曆新年假期期間，世界黃金協會（ＷＧＣ）公布２０１８年第四
季全球黃金供求報告。報告中顯示，全球第四季黃金總需求量１２８１﹒５噸，按季按年分別增
長２１﹒５％及１５﹒６％，當中需求增長主要是來自投資需要，按季增長達１０１﹒５％，或
增加了１９８﹒２噸。當中首飾需求同見上升，按季增幅亦高達１８﹒５％或１０２﹒８噸。至
於整個第四季的黃金需求分布如下：飾金需求佔整體黃金需求中的６３６﹒２噸（或
４９﹒６％）、投資佔３９３﹒３噸（３０﹒７％）、工業用金佔８４﹒１噸（６﹒６％）及中
央銀行黃金需求佔１６７﹒９噸（１３﹒１％）。供應方面，全球第四季黃金的總供應量為
１１２９﹒４噸，當中佔７５﹒６％供應是來自礦產金，其餘來自再生金。相比２０１８年第三
季黃金總供應量１１７６﹒８噸，第四季的供應略少了４７﹒４噸或約４％。

＊金價１２３０美元有龐大支持＊
　
　　按筆者根據路透社收市價計算，第四季現貨黃金平均價為１２２８美元，與第三季平均價
１２１１美元基本上無大分別。換句話說，當金價長期維持於１２００╱１２３０美元水平，市
場便重新對黃金感興趣，不論是實質需求（飾金）或投資需求亦為如此。而於１２００╱
１２３０美元水平金價，看來礦商亦無意增產黃金。從上述世界黃金協會數字似乎認定了金價於
１２３０美元水平，在基礎因素上為一個龐大支持。更重要一點是，於第四季基本上中美貿易紛
爭已存在，而於第四季離岸人民幣兌美元的平均價為６﹒９１５９兌１美元。換言之，除非有著
重大事故發生，短期內要金價跌返１２３０美元相信並不容易。

＊中國黃金儲備增加１１﹒８噸＊
　
　　另外值得留意，從本周中國公布１月份外匯儲備，當中的黃金儲備於１月份增加了３８萬盎
斯（約１１﹒８噸）。面對中美紛爭加劇，南海局勢不穩等，這會否驅使中國日後增購黃金作儲
備這實在值得留意。另外，因應全球經濟增長開始放慢，全球主要央行已相繼停加息，甚至在貨
幣政策上再次轉向寬鬆，這亦可視為利好金價因素。而且，今天環球形勢有異於１０年前。１０
年前當全球推量寬政策時，通脹是不升返跌。但現今全球通脹並不低。就以全球三大經濟體的通
脹水平為例，美國與中國２０１８年１２月年通脹率同為１﹒９％，而歐元區２０１９年１月份
年通脹則為１﹒４％。面對寬鬆貨幣政策加上高通脹，對金價而言實在利好。
　　最後大家要留意，特朗普政府推行了美國優先政策後會否導致全球作出去美元化，導致各國
央行增持黃金。這情況或許暫未出現，這可從世界黃金協會第四季中央銀行購金數量可反映。但
如情況一旦出現，屆時這或可對金價帶來更大支持。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態14/02/2019
蓋茨支持 向富豪徵70%重稅
生財有道14/02/2019
【注意力經濟學】「打卡」商機，以乘數效應推動營銷
中國故事13/02/2019
陶冬：內地今年「保6」艱難 惟十年後料實力不遜美國
生財有道13/02/2019
【生發發威威】李偉傑：港交所超買待十天線吸納 業績因素已反映
FOCUS13/02/2019
【FOCUS】另類致勝波動市 須熟諳侵侵心理?
生財有道13/02/2019
《開市Good Morning》林家亨籲2月底前趁高沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金