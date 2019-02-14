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即市新聞

14/02/2019 10:00

《保險睿見－謝佩蘭》籌劃周全保障，喜迎新歲

　　《保險睿見》踏入新春佳節，首先祝各位身體健康、新年快樂，更祝願香港在豬年百業興旺
！在新的一年，各行各業的僱員除了希望升職加薪或得到更優厚的待遇外，盡早為將來策劃周全
和合適的保障亦同樣重要！我們不妨趁著新年，好好計劃未來的保障大計。
　　周全的保障除了個人自行投保的保險計劃外，亦包括公司提供的團體保障。如果個人和團體
保障可以互相補足，僱員便可享有更全面的保障，專心為事業打拼。
　　上一期我跟大家分享了有保險公司進行一個「行業主導客戶群調查」，訪問佔全港勞動人口
約一半、受僱人數大約２００萬的五大行業：公務員、中小企員工、醫護界、教育界及金融界，
藉著這個調查檢視各大行業現有的保障方案。我們先前已探討了公務員和中小企員工的保障，今
期我們繼續分享醫護界、教育界及金融界的保障現況。
　　根據調查的數據，教育界人士的人壽和危疾保障都有改善空間，分別有６１％及８０％的受
訪者沒有足夠人壽和危疾保障，他們實在有需要進一步考慮更適切的保障方案。有近半於教育界
工作的家長期望送其子女出外留學，擴闊孩子的視野，然而卻只有少於一半家長有足夠子女的教
育儲蓄。由此可見，教育界人士對於人壽、危疾和教育儲蓄計劃都有殷切需求。
　　醫護人員和教育界一樣，人壽和危疾保障都未夠周全，分別有５４％及６６％醫護界人士沒
有足夠人壽和危疾保障。相比之下，雖然金融界人士比較熟悉理財產品，但卻忽視了退休後的醫
療開支，四分之三金融界人士擔心未來在醫療或保健方面的支出會消耗退休儲備，而少於兩成人
有足夠的危疾保障。
　　在新一年，大家為事業全力衝刺之餘，不妨向財務策劃顧問尋求多點專業意見，為自己及家
人的將來籌劃更周全的保障和理財方案，共享健康長久好生活！
《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理　謝佩蘭》

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