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即市新聞

14/02/2019 10:01

《投資領域－譚家駿》中國增長動力仍強，優質股逢低可買

　　《投資領域》中美展開新一輪貿易談判，市場繼續憧憬會有進展，而且中國推出利好經濟措
施，在貨幣政策上也見寬鬆，所以中港股市近日表現向好。此外，對於中國經濟長線走勢，我們
仍然保持正面觀點。

＊中國採刺激措施支持經濟＊

　　短期來看，雖然現時中美雙方正努力協商，可是雙方在不少議題上仍然有頗大分歧，所以市
場可能會較為反覆，投資者應有心理準備。而為了應對中美貿易關係緊張做成的負面衝擊，以及
穩住中國經濟增長走勢，中國政府已接連推出多項利好經濟措施，而且相信更多新的政策仍將相
繼出台。例如，在財政政策方面，中央落實減稅政策，以刺激消費信心。人民銀行於今年１月大
幅下調存款準備金率１個百分點，並且實行不同流動性優化措施，以緩解流動性緊張。另外，發
改委等多個部門公布促進家電及汽車的政策。政策組合拳反映中國保持經濟穩定的明確意圖。
　　值得留意的是，在經濟受到外部衝擊下，中國仍然堅持推進結構性改革，以加強國有企業的
市場化效率及提升企業盈利能力，我們相信這可成為經濟日後發展的重要支持。
　　長遠而言，我們認為中國增長故事仍然明朗，特別是哪些專注於研發及創新，以求提高國際
競爭力的企業，投資潛力更佳。另外，受惠於人均收入不斷提升，我們相信消費升級及對健康護
理開支增長的結構性趨勢，將可長時間持續。

＊網上招聘平台及內房可期待＊

　　在投資安排上，我們增持了一家中國最大型的網上招聘平台的股票。因為中國就業市場很大
，而且愈來愈多人著重利用網上平台尋找工作機會，未來發展空間廣闊。公司持續投資於員工及
產品開發，亦有利於長遠增長，而且公司的往績也反映出其具備防守性及創造現金能力的特質。
　　另外，近期我們大幅增加了一家主力發展三線城市的內房倉位。房地產一直以來都是支撐中
國經濟增長的重要一環，而且中國對房屋的自住及投資需求強勁，所以相房地產市場突然崩潰的
可能性很微。部分地區近日更放寬對房地產調控的限制，物業按揭貸款的利率亦見下調，這些均
是利好中國樓市發展的因素。不過，我們仍會謹慎注視政策風險，以及房企的負債及財務狀況。
　　至於健康護理行業近日受到降藥價政策衝擊，所以令到相關股票的股價普遍受壓，但我們認
為加強監管長遠影響正面，同時能加速行業整合，特別對於專注創新藥研發的企業有利。因此，
我們維持行業正面觀點，相信是一個吸納優質股的良機。
　　整體來看，我們對中國股市前景保持正面，而且目前估值合理，投資者可趁機作出長線投資
。《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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