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即市新聞

15/02/2019 15:00

《缸邊麗評－熊麗萍》趁機減持累升股份，炒業績恒生較滙控值博

　　《缸邊麗評》恆指於本周三（１３日）升破２８０００水平，過去一個多月的升幅已是超乎
預期，一方面是因為中美貿易問題「有得傾」，而更重要的是中央政府直接對內地股巿出招，刺
激Ａ股上升，並進一步帶挈港股。
　
＊板塊輪流升＊
　
　　雖然這一輪港股有逾一成升幅，但幸好是板塊輪流上升；政策支持的５Ｇ、券商股升勢持續
較佳，而其他股份大多輪流升跌。此一輪見熱捧股累積一定升幅後呈回吐，資金吸納落後或調整
較深的股份，令大巿不致出現一面倒現象，亦反映投資者未有盲高追股份；騰訊（００７００）
由低位反彈四成，在３５０元以上已見逐步套利，可說是最佳例子。因此，目前要趁機減持仍累
積一定升幅的股份。
　
＊踏入業績高峰期＊
　　
　　下周開始巿場焦點將轉向企業業績，大藍籌由匯控（００００５）、恆生銀行
（０００１１）於下周二率先打頭陣，之後陸續有ＡＳＭ太平洋（００５２２）、聯想集團
（００９９２）、港交所（００３８８）及東亞銀行（０００２３）。到３月份，更是業績高峰
期；因此，短期巿況將更偏向個別發展。
　
＊滙控息差難改善＊
　
　　滙控於去年１０月份公布業績後，股價受業績優於預期而突破橫行格局；下周公布全年業績
，由於美國及香港加息幅度均遠低於預期，因此，息差難有改善，而集團成本增長是否繼續低於
收入增長，仍是焦點之一。另一關鍵是中美貿易問題會否拖累其資產質素（這點也是今年銀行公
布業績的重點）；不過，由於滙控股價近日已見追落後，相信已或多或少反映對業績的憧憬。今
次業績能否令股價突破上次業績公布後的６８﹒５元高位，尤其重要；否則，環球經濟增長放慢
，及英國「脫歐」問題仍未明朗，股價又再回復上落格局。不過，論估值及股息滙控仍是十分吸
引，只是要以「耐性」持有。
　
　　相反，一直估值較高的恆生銀行在上次公布業績後反而持續向下，相信是息差收窄及本地按
揭貸款縮減有關。但以現價１８０元的水平計算，今次公布後股價上升的機會較大，值博率較高
。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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